21.11.2020 - 10:36 | | DHA
Son dakika! İbrahim Kalın AB yetkilileriyle Brüksel'de görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın AB yetkilileriyle Brüksel'deki görüşmelerinde Türkiye-AB ilişkileri, Akdeniz, Libya, Suriye ve Karabağ ele alındı.
Kalın, Türkiye'nin AB üyeliğini stratejik bir öncelik olarak gördüğünü, AB liderlerinin bu ilişkiye stratejik bir akılla bakması gerektiğini söyledi.
Kalın, ikili ihtilafların Türkiye-AB ilişkilerini rehin almasına müsaade edilmemesi, bir an önce pozitif gündeme geçilmesi gerektiğini vurguladı.
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