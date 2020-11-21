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21.11.2020 - 10:36 | | DHA

Son dakika! İbrahim Kalın AB yetkilileriyle Brüksel'de görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın AB yetkilileriyle Brüksel'deki görüşmelerinde Türkiye-AB ilişkileri, Akdeniz, Libya, Suriye ve Karabağ ele alındı.

Son dakika! İbrahim Kalın AB yetkilileriyle Brüksel'de görüştü

Kalın, Türkiye'nin AB üyeliğini stratejik bir öncelik olarak gördüğünü, AB liderlerinin bu ilişkiye stratejik bir akılla bakması gerektiğini söyledi.

Kalın, ikili ihtilafların Türkiye-AB ilişkilerini rehin almasına müsaade edilmemesi, bir an önce pozitif gündeme geçilmesi gerektiğini vurguladı.

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