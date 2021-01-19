Son dakika... Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien'ın, görevini devredecek olması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye-ABD ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı ve iki ülke ilişkilerinin stratejik önemine vurgu yapıldı.

Kalın ve O'Brien, iki mevkidaş olarak, Türkiye-ABD ilişkilerinde çeşitli sınamalarla karşılaşılan bir dönemde faydalı bir kanal tesis edilebilmesinden duydukları memnuniyeti ifade etti.

Görüşmede, karşılıklı çıkar ve saygı çerçevesinde Türkiye-ABD ilişkilerinde sürekliliğin esas olduğu vurgulandı.