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05.02.2021 - 10:57 | | DHA

Son dakika... Süleyman Soylu 'devlet burada' deyip paylaştı

Gelen bir son dakika haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valiliği'nin dün Kadıköy İskele Meydanı'nda 65 şüphelinin gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı açıklamayı 'devlet burada' notu ile paylaştı.

Son dakika... Süleyman Soylu 'devlet burada' deyip paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valiliği'nin dün Kadıköy İskele Meydanı'nda yasa dışı eylemleri sonucu 65 şüphelinin gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı açıklamayı 'devlet burada' notu ile paylaştı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından İstanbul Valiliği'nin yaptığı basın açıklamasını 'devlet burada' notu ile paylaştı. Valilik açıklamasında, dün Kadıköy İskele Meydanı'nda yasa dışı eylem yapan 65 şüphelinin gözaltına alındığı, bunlardan 58'inin farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı, irtibatlı olduğu belirtildi. Açıklamada, "Gözaltına alınan 58 şüpheliden, 1 şahsın DHKP-C silahlı terör örgütü üyesi olduğu ve arandığı, 28 şahsın DHKP-C, MLKP, TKEP/L, TİKKO, THKPC, TKML terör örgütleriyle, 22 şahsın PKK/KCK silahlı terör örgütüyle ilgili geçmişte suç kayıtlarının bulunduğu, 7 şahsın farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı oldukları tespit edilmiştir" denildi. Diğer 7 kişinin ise herhangi bir suç kaydının bulunmadığı kaydedildi.

Son dakika... Süleyman Soylu devlet burada deyip paylaştı

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