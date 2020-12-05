Son dakika! Tarihi törende iddialara sert tepki: Vazgeçmeyeceğiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Dünya üzerinde motor teknolojileri hususunda söz sahibi bir elin parmakları kadar ülke var. Çok geniş bir ekosistemin beraber çalışması gerekiyor. Hamdolsun artık TEİ, motor üreten, tasarlayan ve dünyaya satan bir marka olma yolunda yürüyor.

Bu projeler ile savunma sanayinde yeni bir döneme giriyoruz. Motor geliştirme projesi kapsamında yapılacak yatırımlar ve kazanılacak kabiliyetlerle TEİ kendi alanında ülkemizde rol model haline dönüşecektir.

Ayrıca yeni nesil hafif zırhlı araçlar, Altay Tankı, İHA'lar ve füzelerimizin motorlarını da geliştiriyoruz. Yakında tüm bu motorları envantere almaya başlayacağız. Savunma sanayiideki araçlarımızın motorlarının tamamını yapana kadar yolumuzda yürüyeceğiz.

NERESİNDEN TUTSANIZ ELLLERİNDE KALACAK BİR İFTİRA

Her ne kadar birileri tank ve palet fabrikası üzerinden ülkemizi baltalamaya çalışsa da hedeflerimize yürümekten vazgeçmeyeceğiz. Yapılan işlemin adı satış değildir, işletme devridir. Neresinden tutsanız elinizde kalacak bir iftira.

Her şeyden her şeyiyle bedeli 250 milyon doları ancak bulan bir tesistir. Bu fabrikaya 20 milyon dolar diyen ömründe hiç fabrika görmemiştir hem de 20 milyar doların ne anlama geldiğini bilmiyordur.

MİLLETE HAVELE EDİYORUZ

Bu işletme devri yargıya taşınmış ve Yargıtay ortada bir hukuksuzluk olmadığı anlaşılmıştır. TSK'nın sınır ötesindeki harekatlardan rahatsızlıklarını dışa vuranları milletimize havale ediyoruz.

Konvansiyonel savaşların şekil değiştirdiği şu dönemde, bir savunma sanayiini inşa etmek için 18 yıldır gece gündüz çalışıyoruz. Savunmanın her alanında yatırımlarımız ve teşviklerimizle sanayiimize yön verdik. Dışa bağımlılığın ortadan kaldırılmasını sağlayacak kritik alanlardaki çalışmaları özellikle destekledik.

50 MİLYON DOLARLIK YATIRIM ŞARTI

BMC bazı projelerinde Katarlı yatırımcılarla ortaklık ilişkisi kurmaktadır.

ABD'lilerle, Almanlarla, İngilizlerle ortaklık yaptığımızda ne oluyorsa, ne bir eksiği ne bir fazlasıyla Katarlı yatırımcılarla da aynısı olmaktadır.

Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk hisse devrinde sergilenen yatırım düşmanlığı ve yatırımcıları menşeiine göre ayrımcılığa tabi tutma zihniyeti burada da kendini göstermiştir.

Arifiye'deki fabrika işletme devrinin içinde 50 milyon dolarlık yatırım şartı vardır.

Yıllarca TSK'yı tek parti faşizmini sürdürme kalkanı olarak kullananların artık sadece ülke ve milletin ordusu haline gelen bu kuruma tahammülsüzlüklerin sebebini de gayet iyi biliyoruz.

Vesayetçilerden, darbecilerden, FETÖ'cülerden arınan TSK'nın vatan sınırlarını korumadaki ve sınır ötesi harekattaki başarılarından duydukları rahatsızlıkları bu tür bahanelerle dışa vuranları milletimize havale ediyoruz.

Yatırımlarımız ve teşviklerimizle sanayimize yön verdik.

Savunma Sanayii Başkanlığımız ve icra komitemiz vasıtasıyla daha güçlü bir koordinasyon sistemi kurmayı planlıyoruz. Uyguladığımız ekonomi politikalarında her alan gibi sanayide de orta ve uzun vadeli hedeflere odaklanmış durumdayız.