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16.01.2021 - 12:30 | | DHA

Son dakika! TBMM Başkanı Şentop, Selçuk Özdağ'a saldırıyı kınadı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, gazeteciler Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hatipoğlu'na yönelik saldırıyı kınadı.

Son dakika! TBMM Başkanı Şentop, Selçuk Özdağ'a saldırıyı kınadı

TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Önceki dönem milletvekili Selçuk Özdağ ile gazeteciler Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hatipoğlu'na yapılan saldırıları şiddetle kınıyor, kendilerine geçmiş olsun diyorum. Faillerin en kısa sürede yakalanıp adalete teslim edileceğine inanıyorum" ifadesini kullandı.

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