Son dakika... TBMM'de İdlib için kapalı oturum başladı

Şentop, birleşimin başında, yürütmenin, İdlib'deki hain saldırı ve bölgedeki gelişmelere ilişkin gündem dışı söz talebi olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da hazır bulunması, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gündem dışı konuşma yapmasını içeren talebi yerine getireceğini belirten Şentop, Danışma Kurulunun, konuyla ilgili önerisini okuttu.

Öneriye göre, bugünkü birleşimde, TBMM İçtüzüğüne göre yürütme tarafından yapılacak gündem dışı konuşmalarda her bir bakana ve takip eden konuşmalarda siyasi parti gruplarına 30'ar dakika süre verilecek.

TBMM'de grubu bulunmayan partilerden 3 milletvekiline de 5'er dakika söz verilecek.

Genel Kurulda, yürütme tarafından yapılacak gündem dışı konuşmalar ile takip eden konuşmaların ardından başka bir konu görüşülmeyecek. Öneri, yapılan oylamanın ardından kabul edildi.

Gündem dışı konuşmalara geçilmeden önce, AK Parti'nin, görüşmelerin kapalı yapılmasına ilişkin önergesi işleme alındı ve kabul edildi.

Meclis Başkanı Şentop, Genel Kurul Salonu'nda bulunabilecek üyeler dışındaki dinleyicilerin ve görevlilerin dışarıya çıkmaları gerektiğini belirtti.

İdare amirlerinden salonun boşaltılmasını isteyen, Şentop, daha sonra salonun hazırlanması için birleşime ara verdi.

Kapalı oturuma geçildiği için, yeminli stenograflarla işitme engelli kavaslar dışındaki görevliler ile gazeteciler salon dışına çıkarıldı.

Genel Kurul, aranın ardından kapalı toplantıya geçti.

Gizli oturuma, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katılıyor.

Genel Kurulun bugünkü toplantısının bitimine kadar TBMM Ana Binasına ve kulislere, personel ve ziyaretçi alınmayacak.

Öte yandan, TBMM Başkanı Şentop, birleşimin başında yaptığı açıklamada, TBMM İçtüzüğünün kapalı oturumu düzenleyen maddelerini hatırlatarak, birleşimin açılmasından önce yapılan Danışma Kurulu toplantısında, kapalı oturumlara ilişkin İçtüzükte en kısa sürede düzenleme yapılması gerekliliğine yönelik grup başkanvekilleri arasında mutabakat sağlandığını bildirdi.