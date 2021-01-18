Son dakika... Toplantıya damga vuran an! Mesut Özil sorusu...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Almanya ile ikili diyalog mekanizmalarını canlandırma konusunda mutabık kaldıklarını belirterek, Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi toplantıları ile diğer alanlardaki toplantıları gerçekleştireceklerini söyledi.

Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Bakanlıkta ikili görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Verimli toplantılar gerçekleştirdiklerini dile getiren Çavuşoğlu, görüşmelerde ikili ilişkiler başta olmak üzere Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldıklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, ikili ilişkilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen geriye gitmediğini, kendisinin mevkidaşı Maas ile ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakan Angela Merkel ile arasında sıkı diyalog ve dostluk olduğunu belirterek, ilişkilerin bu sayede her alanda iyiye gittiğini söyledi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin salgına rağmen yaklaşık 38 milyar dolara ulaştığına dikkati çeken Çavuşoğlu, Almanya'nın Türkiye'nin ihracatında birinci sırada, ithalatında da ikinci sırada olduğunu hatırlattı.

Çavuşoğlu, "Diğer taraftan önümüzdeki süreçte Almanya ile ikili diyalog mekanizmalarımızı canlandırma konusunda mutabık kaldık. Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi (JETCO) toplantıları ve diğer alanlardaki toplantıları gerçekleştireceğiz. Özellikle değişik alanlardaki iş birliğimizi güçlendirmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Maas ve heyetler arası görüşmelerinde Türkiye-AB ilişkilerini de enine boyuna ele aldıklarını dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde son zamanlarda pozitif bir atmosfer var. Özellikle aralık zirvesinden çıkan sonuç bizi tamamen tatmin etmese de biz bunu olumlu bir sinyal olarak aldığımız için biz de karşılık verdik, olumlu adımlar atmaya başladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın Avrupa Birliği ile ilgili yaptığı açıklamalar, bizim de yaptığımız açıklama ve çalışmalar, Avrupa'dan da karşılıklı olarak olumlu adımlar ve söylemlerin gelmesi sayesinde daha pozitif bir atmosfer içindeyiz."

"ALMAN BAKAN MASS: 'NAVALNIY'İN HEMEN SERBEST BIRAKILMASI GEREKİR'"

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise Türkiye ve AB arasındaki tartışmalı hususların geride kalmasını umduğunu belirterek, "Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin derinleşmesini arzu ediyorum." dedi.

Maas, Moskova'ya gidişinde gözaltına alınan Rus muhalif Aleksey Navalnıy hakkında ise "Navalnıy'ın hemen serbest bırakılması gerekir." dedi.

MESUT ÖZİL'İN FENERBAHÇE'YE TRANSFERİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın düzenlediği ortak basın toplantısında, bir gazetecinin Almanya'da doğup büyüyen ve Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil sorusuna verilen cevaplar dikkat çekti.

"TÜRKİYE'DE BAŞARILI OLMASINI DİLİYORUM"

Alman Bakan Maas, Özil hakkındaki soruya şu sözlerle yanıt verdi: "Bu aşı konusundan daha hassas bir konu yanıt vermek açısından. Ben biliyorum ki Türkiye'deki insanlar çok duygusal taraftarlar. Mesut Özil gerçekten Alman futbolu ve milli takımı açısından çok büyük başarılara imza attı. Şimdi Türkiye'de oynayacağı zaman başarılı olmasını arzu ediyorum. Tabi İstanbul'da mutlu olmasını ümit ediyorum. Fenerbahçe formasıyla çocukluk fotoğrafları olduğunu söyledi bana Mevlüt. Bu nedenle ona en iyi dileklerimi sunmak istiyorum.

"HEPİMİZİ HEYECANLANDIRDI"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise Mesut gibi kendisinin de Fenerbahçeli olduğunu söyleyerek, "Ben golf oynasam da futbol da oynarım. Mesut Özil gibi dünya starının Türkiye'ye gelmesi hepimizi heyecanlandırdı. Anladık ki bir rüyası gerçekleşiyor. Mesut Özil, Alman Futbol Milli Takımı'na da büyük katkılar sağladı, dünyanın en iyi takımlarında oynadı. Ben de doğuştan Fenerbahçeliyim. Tabi şu anda Antalyasporumuz ve Alanyasporumuz var. Mesut'un da bizim de çocukluk takımı. Fenerbahçe'ye geldiği için de şahsen ayrıca mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.Çavuşoğlu ayrıca Mesut'un daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi ve fotoğraf paylaşması nedeniyle Almanya'da tepki görmesine atıfta bulunarak, "Umarım yine engel olmak istemezsiniz" dedi.

Çavuşoğlu ayrıca Mesut'un daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi ve fotoğraf paylaşması nedeniyle Almanya'da tepki görmesine atıfta bulunarak, "Umarım yine engel olmak istemezsiniz" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE FOTOĞRAF PAYLAŞMASI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Daha önce Alman Milli Futbol takımı için forma giyen Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın Londra'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşması, Alman siyasilerden tepki görmüştü. Futbolcuların Erdoğan ile birlikte poz vererek, "Cumhurbaşkanımız" ifadesini kullanmaları tüm partilerden sert eleştiri almalarına yol açmıştı. Hatta Sağ popülist Almanya için Alternatif Partisi iki futbolcunun Dünya Futbol Şampiyonası'na götürülmemesini talep etmişti.