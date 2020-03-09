Son dakika! Türk heyeti Moskova'da ayakta bekletildi mi? Deneyimli gazeteci canlı yayında anlattı

İşte gazeteci Siyamend Kaçmaz'ın İdlib'deki zirvede yaşananlarla ilgili sorulara verdiği o yanıtlar:

Moskova'daki Putin Erdoğan zirvesinde neler yaşandı?

Aslında pek de bir şey olmadı. Rutin bir görüşme söz konusuydu. Protokol gereği ne ise o yaşandı. Ta ki Rusya 1'inci kanalındaki muhabirin bunu haberleştirinceye kadar. Kremlin'de şöyle bir protokol var. Toplantı yapılacak alana iki kapı açılıyor. Liderler bu kapılardan içeri giriyor ve orta noktada tokalaşıyor. O gün de aynı şekilde planlandı. Kimi liderler erken ya da geç geldiği için zamanlaması tutturulamıyabiliyor.

"RUS MUHABİR OLAYI ABARTTI"

Bence orada muhabir sayacı da koyarak olayı abarttı. Protokol gereği bazen Putin de beklemek zorunda kalıyor. Liderler kapıların arkasında bekliyor, kapı girişinde basın önünde beklemek yerine. O muhabir bu tarz haberleri de çok yapıyor. Türkiye'deki Türk Akım toplantısında da kimsenin girmediği yerlere girip görüntü çekip işte "perde arkası" haberi yapmaya çalışıyor. Bu sefer bu görüntüleri abarttı. Ayakta bekletme iddiası, heykel iddiası... 17 yıldır Moskova'da yaşıyorum. Kremlin'de yüzlerce görüşmede bulundum. O heykeller her zaman oradaydı. Özellikle Cumhurbaşkanı için konulmamıştı. Odada bir tasarım değişikliği yok.

TÜRK HEYETİ AYAKTA BEKLETİLDİ Mİ?

Türk heyetinin ayakta beklediği görüntülere gelince; aslında bu görüşme baş başa gerçekleşecekti. Bakanların o görüşmede olmaması gerekiyordu. Putin ve Erdoğan tokalaşırken Rusya Devlet Başkanı bizim heyeti gördü ve tokalaşma gereği gördü. Rus heyeti de o ara içeri girmişti. Sayın Cumhurbaşkanı da ilk başta ne olduğunu anlamadı.

Normalde heyetin salonda olmaması gerekiyordu. Ki zaten basına yapılan kısa açıklamadan sonra biz gazeteciler salondan ayrıldık daha sonra heyetler de salondan ayrıldı. Başka ülkenin heyetlerinin otururken gösterilen fotoğraflar görüyorum. Bu görüşmenin formatı farklıydı. Türkiye'nin de karşılıklı oturduğu toplantılar var. Rus muhabir biraz farklı olsun diye konuşmasını dinlediğim kadarıyla böyle bir yöntem kullanıyor.

GÖRÜNTÜLER NEDEN RUSYA DEVLET TELEVİZYONUNDA KULLANILDI?

Ben Rusya'daki diplomatik kaynaklarla temasa geçtim. Bana söyledikleri şu: "Biz özellikle 2015'in sonunda düşürülen Rus uçağı zamanında dahi böyle bir şey yapmadık. Niye özellikle bu toplantıda böyle bir şey yapalım?"

Uçak krizinden sonraki ilk görüşmede de ben vardım. Orada mesela Rusya Devlet Başkanı Putin odaya erken girmişti, Cumhurbaşkanı'nı beklemişti. Bu konunun bu kadar abartılmaması gerekiyor.