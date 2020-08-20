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20.08.2020 - 16:52 | | DHA

Son dakika... Türkiye-Rusya arasında önemli görüşme

Son dakika gelen habere göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüşme gerçekleştirdi.

Son dakika... Türkiye-Rusya arasında önemli görüşme

Bakanlıktan yaplan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmüştür" denildi. Görüşmede ikili ve başta Suriye, Libya olmak üzere bölgesel konular ele alındığı bildirildi.

İstanbul'da okullarda 21 Eylül provasıMilli Eğitim Bakanlığının belirlediği 'Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'nda' yer alan kriter ve önlemleri yerine getiren Kağıthane Anadolu Lisesine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Okulum Temiz" belgesi verildi. 21 Eylül'de başlaması planlanan yüz yüze eğitim öncesi provaların yapıldığı okulda, hijyen şartları ve temizlik çalışmaları an be an izlenecek.
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