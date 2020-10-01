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01.10.2020 - 20:25 | | AA

Son dakika! Türkiye’den Azerbaycan için net mesaj: Ermeni işgali bitmeden ateşkesin anlamı olmaz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Ermenistan-Azerbaycan sorununa yönelik telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Son dakika! Türkiye’den Azerbaycan için net mesaj: Ermeni işgali bitmeden ateşkesin anlamı olmaz

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Çavuşoğlu, Lavrov'la görüşmesinde Ermenistan-Azerbaycan sorununa kalıcı çözüm bulunmadan, işgal sona ermeden ateşkesin anlamı olmayacağını, ateşkes bugün sağlansa bile çatışmaların yeniden başlayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Kadın Konferansı'na video mesaj gönderdiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadına yönelik şiddete karşı mücadelemizi de çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımla ve sıfır tolerans ilkesiyle yürütüyoruz. Ülkemizdeki tek bir kadının dahi şiddete uğramasına, hakkının, hukukunun, onurunun çiğnenmesine asla tahammülümüz yoktur." dedi.
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