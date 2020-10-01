Son dakika! Türkiye’den Azerbaycan için net mesaj: Ermeni işgali bitmeden ateşkesin anlamı olmaz

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Çavuşoğlu, Lavrov'la görüşmesinde Ermenistan-Azerbaycan sorununa kalıcı çözüm bulunmadan, işgal sona ermeden ateşkesin anlamı olmayacağını, ateşkes bugün sağlansa bile çatışmaların yeniden başlayacağını ifade etti.