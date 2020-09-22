Son dakika... Türkiye'den Yunanistan'a askeri uyarı

CNN Türk'ten Ahmet Türkeş son dakika gelişmelerini canlı yayında aktardı.

Türkiye Yunanistan arasındaki tansiyonu düşürmek için diplomatik çalışmalar devam ederken Türkiye'den önemli bir uyarı geldi ve İzmir İstasyonu'ndan bir NAVTEX mesajı yayınlandı. Bu mesajda Ege Denizi'nde bulunan Limni Adası'nın 1923 yılında imzalanan Lozan Anlaşması'nda belirtilen gayri askeri statüsünün ihlal edildiği vurgulandı.14 Eylül tarihinde de aynı uyarı yine Ege Denizi'ndeki Sakız Adası için yapılmıştı.