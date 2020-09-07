Son dakika... Vaka sayılarındaki artış sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Ekonomimiz ve sigortacılık sektörümüzdeki tarihi önemden dolayı sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum. 2016'da Türkiye Varlık Fonu'nun kuruluşunu gerçekleştirmiştik. 8 farklı sektör, 20 şirket ve taşınmazlardan oluşan güçlü bir portföye ulaştı.

Bugün de stratejik hamleyi harekete geçiriyoruz. Geçen yıl hazırladığımız pakette reformları hızlandıracağımızı açıklamıştık. Bu yönde 2 kritik adım attık. Eksik kalan yanını da tamamlamış oluyoruz. Ziraat, Halk, Güneş sigorta, Ziraat, Halk ve Vakıf Emeklilik bundan sonra Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik olarak devam edecek. Böylece 38 bölgeyle ülkemizin en büyük sigorta ve emeklilik şirketini tesis ediyoruz.

"ÜLKEMİZİ ZİRVEYE TAŞIMASINI ÜMİT EDİYORUM"

Fon tutarı 154 milyon liraya ulaşan BES sistemindeki adımlarla uzun vadeli düşük maliyetli bir kaynak sağlanacaktır. 6 köklü kurumumuzun faaliyetlerinin tek çatıda toplanması maliyetleri düşürecek ve yeni bir dinamizm kazandıracak. Türkiye Sigorta yenilikçi bakış açısıyla daha geniş kesimlere ulaşmak adına önemli bir misyon üstlenecektir. Kazanç gayesi yanında sektör ve kamu yarınını da düşünmesi yenilikçilik açığını giderecektir. Sigorta ve emeklilik tarafında önemli gelişmelerin yaşanmasını bekliyoruz. Adını gücünden alan Türkiye Sigorta'nın küresel rekabette ülkemizi zirveye taşımasını ümit ediyorum."

Çin'de başlayan Covid-19 en ciddi sağlık krizlerinden biridir. 900 bine yakın insanın hayatına malolan salgına birçok devlet hazırlıksız yakalanmıştır. Dünya eskisi gibi olmayacağı yeni bir döneme girmiştir. ABD, Almanya, Japonya,İngiltere gibi büyük ekonomilerin bile salgının etkisiyle sarsıldıklarını çok ciddi ekonomik kayıpları verdiğini görüyoruz. Birçok alanda ciddi sıkıntılarla karşılaştı. Sigortası olmayan insanların ölüme terkedildiğine şahit olduk. Dünya hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığı bir döneme girmiştir. Hayatımızın her alanını derinden sarsmıştır. Ekonomiden turizme kadar salgının artçı şoklarını hissediyoruz. 2020'nin ilk yarısında tüketim alışkanlıklarında değişiklikler, işsizlik rakamlarında yükseliş olmuştur.

Ekonomik veriler Almanya, ABD, Japonya gibi büyük ekonomilerin bile sarsıldığını gösteriyor. 2020'nin 2. çeyreğinde Almanya yüzde 11,7, Fransa yüzde 19 ve İspanya yüzde 22,1 oranında daralmıştır. Türkiye ilk çeyrekte yüzde 4,4 büyümüş, ikinci çeyrekte ise yüzde 9,9'luk küçülme ile bu ülkelerden ayrışmıştır.

Salgına karşı aldığımız tedbirler ve destek politikalarının katkısı vardır. Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ile firmalarımızı esnafımızı korumaya aldık. En kritik evrede ne sağlık sisteminin çökmesine ne de ekonomimizin durmasına izin verdik. Sürekli karamsarlık yaşatan muhalefetin bizi çekmek istediği tuzağa düşmedik. Ancak biz diğer ülkelere göre bu etkiyi daha az hissettik.

"ÜLKEMİZİ BUGÜNLERE KADAR GETİRDİK"

Fevri kararlar yerine soğukkanlı süreci yönettik. Hamdolsun ülkemizi bugünlere kadar getirdik. Eskiler sel gider izi kalır derler tüm dünyayı kasıp kavuran bu salgından hasarsız çıkmak mümkün değildir.

Kimi iş kollarında bizim de etkilendiğimiz gerçektir. Biz diğer ülkelere göre asgari düzeyde tutmayı başardık.

Hem kamu hem de özel sektörümüze sektör yatırımlarımıza hız verdik. Ekonomimizi yeniden rayına oturttuk. Ağustos ivmeleri bunu gösteriyor. Reel kesim güven endeksi 75,2 seviyesinden Ağustosta 105,2 seviyesine yükseldi. Ekonomik güven endeksi 65,2'den 85,9 seviyesine çıktı.

Satın alma yöneticileri endeksi 42,7'den 54,3 seviyesine ulaştı. Bu endeks temmuz ayında 2011'in şubatından bu yana en yüksek seviyesine geldi.

Tarih boyunca ülkemizin bileğini diplomaside, savunmada, askeri alanda bükemeyenler her zaman silah olarak ekonomiye sarılmışlardır. Türk ekonomisinin güçlü olmadığı dönemler maalesef netice de almışlardır. IMF kapılarında bir kaç milyar dolar için avuç açtığımız dönemleri hatırlıyoruz. Utanç sahnelerine sahne olduk. 2002'den itibaren reformlarla bu gidişatı bitirdik.

Türkiye'nin kaynaklarını krizden beslenen çevrelere yedirmemekte kararlıyız.

Kritik bir virajdan geçiyoruz.

DÜĞÜN UYARISI!

Daha önce ifade ettiğim gibi bu salgın sürecinden diğer alanlarla ekonomide de güçlenerek çıkaracaktır. Milletimizin seferberlik içinde tedbirlere sarılması gerekiyor. Türkiye Sigorta bunun garantisi olacaktır. Ne karamsarlığa kapılacağız ne de kendimizi soyutlayacağız. Tamam diye sloganlaştırdığımız maske, temizlik, mesafe kuralına uymaya davet ediyorum. Vazgeçin bu dönemde şu düğünlerden, yemekli merasimlerden. Nikah törenleriyle bu işleri bitirmek suretiyle bu dönemi gelin atlatalım.

Programın sonunda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Açık Deniz Enerji Kuyusu Poliçesi'ni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi.