MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika... Yasaklara saatler kala Bakan Koca uyardı!
ABONE OL
20.11.2020 - 11:55 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Yasaklara saatler kala Bakan Koca uyardı!

Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma kısıtlamalarına saatler kala sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu.

Son dakika... Yasaklara saatler kala Bakan Koca uyardı!
Son dakika! 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam başlıyor! Bakan Koca'dan flaş uyarı
Son dakika! 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam başlıyor! Bakan Koca'dan flaş uyarı
Son dakika! 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam başlıyor! Bakan Koca'dan flaş uyarı
Haberin Tüm Fotoğrafları

Bakan Koca açıklamasında şunları söyledi;

SEVGİLİ GENÇLER. Bugünlerde gençliğini yaşamak da zor. COVID-19, hareketlilik arttıkça yayılıyor. Sosyal hareketliliği azaltmak zorundayız. Kısıtlamalar saat 20.00’de başlayacak. 2001 ve sonrası doğumlular, SADECE 13.00-16.00 arası sokağa çıkabilecek. Daha az olursa, seviniriz.

NEDEN GENÇLER? Gençler, bir süreliğine, sadece 13.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. “Neden herkes değil de, biz gençler?” Siz fark etmeseniz de, virüsün gençler üzerinden bulaşma ve yayılma potansiyeli çok yüksek. Buna karşı da, fedakârlığınıza çok ihtiyacımız var.

Son dakika... Yasaklara saatler kala Bakan Koca uyardı

Son dakika... Yasaklara saatler kala Bakan Koca uyardı

Köpekten kaçarken 6 metre yükseklikten böyle düştüGöktürk'te yaşayan 15 yaşındaki Mert Atakan, köpekten kaçmak isterken, bir otoparkın çıkış noktasına 6 metre yükseklikten düştü. Kolu ve kalçası kırılan Atakan'ın tedavisi devam ediyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Rus eşinden çocuklarını kaçıran baba, yakalanmasından sorumlu tuttuğu kişiyi tabancayla yaraladı

Rus eşinden çocuklarını kaçıran baba, yakalanmasından sorumlu tuttuğu kişiyi tabancayla yaraladı

Resmen değişti, yüzde 50’si siliniyor…

Resmen değişti, yüzde 50’si siliniyor…

Ses getirecek araştırma! İşte en etkili yöntem

Ses getirecek araştırma! İşte en etkili yöntem

Her şey annenin ölümüyle ortaya çıktı! Şaşkına çeviren miras belgesi

Her şey annenin ölümüyle ortaya çıktı! Şaşkına çeviren miras belgesi

Sıradaki Haber