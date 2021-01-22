MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika... Yeni askerlik düzenlemesi geliyor!
ABONE OL
22.01.2021 - 11:46 | | DHA

Son dakika... Yeni askerlik düzenlemesi geliyor!

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Bugün 44 maddelik Milli Savunma Bakanlığı ile ilgili yasa teklifimizi Meclis Başkanlığına sunuyoruz. Askerliğini yapmayan milletvekilleri dönem sonunda bu görevleri ifa edecekler" dedi.

Son dakika... Yeni askerlik düzenlemesi geliyor!

Ayrıntılar geliyor...

Kapalıçarşı'da polis baskını! 3 milyon liraİstanbul Kapalıçarşı'da 3 ayrı iş yerine düzenlenen baskında piyasa değeri 3 milyon lirayı bulan yasa dışı ürün bulundu. Baskında, yurt dışından kaçak olarak getirilen bin 539 adet değişik markalara ait kol saati ve 67 adet değişik markalara ait gözlük ele geçirildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! Ünlüler mahkemede neden 'fakirleşiyor'? Ozan Güven '5 bin lira kazanıyorum' dedi

Son dakika! Ünlüler mahkemede neden 'fakirleşiyor'? Ozan Güven '5 bin lira kazanıyorum' dedi

İndirim uygulanıyor! Faizler siliniyor, son 10 gün...

İndirim uygulanıyor! Faizler siliniyor, son 10 gün...

İyileşenlerin üçte birinde hastalık geri dönüyor

İyileşenlerin üçte birinde hastalık geri dönüyor

Bu görüntünün bedeli ağır oldu! İşte istenen hapis cezası

Bu görüntünün bedeli ağır oldu! İşte istenen hapis cezası

Sıradaki Haber