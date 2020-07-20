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20.07.2020 - 10:35 | | AA

Son dakika... Yenilik Partisi kuruluş dilekçesi, İçişleri Bakanlığına verildi!

Gelen bir son dakika haberine göre, Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın başkanlığındaki Yenilik Partisi'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına teslim edildi.

Son dakika... Yenilik Partisi kuruluş dilekçesi, İçişleri Bakanlığına verildi!

Kuruluş için gerekli evraklar, kurucu üyeler tarafından bugün İçişleri Bakanlığına getirildi.

Son dakika... Yenilik Partisi kuruluş dilekçesi, İçişleri Bakanlığına verildi

Kurucu üyelerden Nazım Özer, Bakanlığın önünde yaptığı açıklamada,  partinin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

Türkiye'nin bir yeniliğe ihtiyacı olduğunu belirten Özer, "Bu yeniliğe talibiz. Partimizin içinde gençlere ve bayanlara olabildiğince ağırlık vermeye  çalışıyoruz." dedi.

Özer, kurulacak partinin Genel Başkanı Öztürk Yılmaz ile bugün Anıtkabir'i ziyaret edeceklerini belirterek, ardından Yılmaz'ın açıklamalarda  bulunacağını kaydetti.

 

 

 

 

 

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