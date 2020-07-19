‘Sosyal konut projesi sürecek’

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, alt gelir grubu vatandaşlar ev sahibi olana dek sosyal konut projelerinin devam edeceğini belirtti.

Kurum, Kilis Valiliği’nde gerçekleştirilen İl Değerlendirme Toplantısı sonrasında gazetecilere, Kilis’in sorunlarını istişare etmek için kente geldiğini söyledi.



Önemli kararlar



Toplantıda Kilis’in geleceği adına çok önemli kararlar aldıklarını belirten Kurum, “Bu kararlar inşallah Kilis’in 2023’e, 2053’e ve 2071’e giden yolda marka şehir olmasına vesile olacak. Güçlü Türkiye’nin, güçlü şehirlerden geçtiğini düşünüyoruz. Bu kapsamda hayata geçireceğimiz projeler, Kilis’i güçlü kılacak” diye konuştu.



Kentte nüfus artışı sebebiyle okul ihtiyacı olduğunu, bunu da Tekel Suma Fabrikası olarak bilinen araziyi, hazine mülküne geçirerek, okul yapımı için kaynak sağlayacaklarını aktaran Kurum, “İnşallah en kısa zamanda 12 okulu yaparak eğitimle ilgili sorunu çözecek önemli adımları atmış olacağız.” ifadesini kullandı.

Sosyal konut projelerinin yürütüldüğünü kaydeden Kurum, şunları aktardı: “Hem 50 bin hem 100 bin sosyal konut projelerimiz var. 1 milyon 800 bin vatandaşımız bu konutlara başvurdular. Alt gelir grubu vatandaşlarımız ev sahibi olana denk bu projemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu çerçevede Kilis’e 735 konutun yapımına hızlı bir şekilde başlayıp, vatandaşlarımızı sağlam güvenli konutlarda oturmasını sağlayacağız.” Bakan Kurum, Kilis’in yaklaşık 100 köyü olduğunu ve yıpranan yollar ve foseptik sorunlarının da çözülmesi için kaynak aktarılacağını kaydetti.

Kurum, daha sonra Vali Recep Soytürk, AK Parti milletvekilleri Ahmet Salih Dal, Hilmi Dülger, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ile yapılması planlanan millet bahçesi, tescilli alanlar ve toplu konut projesi için önerilecek alanda incelemelerde bulundu. l KİLİS AA