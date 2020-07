Sosyal medyaya düzenleme geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. torunun doğumu ardından ailesi ile ilgili sosyal medyada yer alan ifadelere sert tepki göstererek sosyal medya ile ilgili düzenleme mesajı verdi. Erdoğan, “Bu alçakların peşini bırakmayacağız. Niçin Youtube, Twitter, Netflix gibi sosyal medyalara karşı olduğumuzu anlıyor musunuz? Bunları parlamentomuza getirip, parlamentodan bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz” dedi.



Erdoğan, “Kapsamlı bir hukuki düzenleme üzerinde çalışıyoruz. İnternet ve sosyal medya mecralarının ülkemizde bir an önce hukuki ve mali muhataplık tesis etmeleri için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız. Hukuki düzenleme tamamlandığında erişim engeliyle adli ve mali yaptırımlar dahil her türlü yöntemi devreye sokacağız” diye konuştu. Partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na video konferans yöntemiyle bağlanan Erdoğan, şu mesajları verdi:

KONGRELER DEVAM EDECEK: Büyük kongre sürecimizi azmimizi ve enerjimizi yenileme fırsatı olarak görüyorum. Ağustos sonundan itibaren devam

edeceğiz. Ekim ayı sonunda ilçe kongrelerimizi tamamlayıp il kongrelerimize geçeceğiz.



İNSANIN KALBİNİ ACITIYOR: Bazı konular var ki inanın üzerinde konuşmak bile insanın kalbini acıtıyor. Aile olarak birkaç gündür can acıtıcı bir meseleyle karşı karşıyayız. 8. torunum Hamza Salih dünyaya geldi... Berat Bey, evladının doğumunun sevincini yazdığı bir sosyal medya mesajıyla kamuoyuyla paylaştı, on binlerce kişi iyi dileklerini ifade eden yorumlar yazdı. Ancak sayıca az da olsa bırakınız ahlakı, namusu, haysiyeti; insanlıktan dahi nasibini almamış, kalbi kararmış bazı alçaklar içlerindeki kötülüğü sergileyen hakaretlerle bu güzel iklimi kirletmeye çalıştı. Yargı ve emniyet teşkilatlarımız hemen harekete geçip bu haysiyetsizlerin kimliklerini tespite etmeye ve işlem yapmaya başladı.

PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ: Dünyaya gözlerini henüz açmış bir bebek üzerinden ailesine ve onların temsil ettiğini düşündükleri değerlere saldıran bu alçakların peşini bırakmayacağız. Hukuk önünde her birinden işledikleri suçun hesabını elbette soracağız. Son yıllarda bu tür ahlaksızlıkların artmasında hem mecraların kontrolsüzlüğünün hem de organize saldırıların kolaylaşmasının rolü vardır. Niçin Youtube, Twitter, Netflix gibi sosyal medyalara karşı olduğumuzun ne demek olduğunu anlıyor musunuz? İşte bu ahlaksızlıkları ortadan kaldırabilmek için.

KALDIRILMASINI İSTİYORUZ: Üzerinde durmamız gereken asıl konu, medya ve özellikle sosyal medya mecralarının nasıl olup da böyle bir kokuşmuşluğun aracı haline dönüştükleridir. Yalanın, iftiranın, kişilik haklarına saldırının, itibar suikastlarının alıp başını gittiği bu mecraların bir düzene sokulması şarttır. Bu millete, bu ülkeye, bu tür mecralar yakışmıyor. Onun içinde bir an önce biz bunları parlamentomuza getirip, parlamentodan bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz. Sosyal medya mecralarını kontrol eden küresel firmalar, Batı ülkelerinde açtıkları temsilcilikler vasıtasıyla içerikle ilgili her türlü hukuki ve mali sorumluluğu üstleniyorlar. Türkiye’de ısrarla bundan kaçınıyorlar. Bizim ailemizin başına gelenleri 83 milyon bireyin her biri yaşayabilir.



SOSYAL MEDYA TERÖRÜ: İnternet mecralarını kullananlar suç işleme konusunda layüsel (sorumsuz) değildir. Cinsel istismar, müstehcenlik, kumar, dolandırıcılık, suça teşvik, terör propagandası, hakaret başta olmak üzere suç sayılan her konuda hak arama ve önleme yolları açık olmalıdır. Milletimize karşı sorumluluklarımız bu doğrultuda gereken mekanizmaları kurmayı ve işletmeyi gerektiriyor. Amerikalısı, Avrupalısı, Çinlisi bu imkana sahipken 83 milyonun sosyal medya terörü karşısında eli kolu bağlı kalması kabul edilemez. Kapsamlı bir hukuki düzenleme üzerinde çalışıyoruz. İnternet ve sosyal medya mecralarının ülkemizde bir an önce hukuki ve mali muhataplık tesis etmeleri için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız. Hukuki düzenleme tamamlandığında erişim engeliyle adli ve mali yaptırımlar dahil her türlü yöntemi devreye sokacağız.



MUZ CUMHURİYETİ DEĞİLİZ: Türkiye, bir muz cumhuriyeti değildir. Bu ülkenin idari ve adli kurumlarını hiçe sayanlarını biz de hiçe sayarız. Buradan Adalet Bakanlığımıza, Meclis grubumuza ve ilgili tüm kurumlarımıza konuyla ilgili düzenlemenin süratle hazırlanması ve yürürlüğe sokulması çağrısında bulunuyorum. Yasama dönemin bitmeden bu meseleyi halletmiş olacağımızı ümit ediyorum.



Sekiz başkan AK Parti’ye geçti

Toplantıda AK Parti’ye geçen sekiz belediye başkanına rozet takıldı. Bu başkanlar şunlar: Hasan Doğru (CHP) Gaziantep/Araban; Mücahit Kaçar (SP) Yalova/Altınova,/Tavşanlı; Cihan Yılmaz (DP) Elazığ/Arıcak/Erimli; Hüseyin Açmaz (Bağ.) Elazığ/Arıcak/Bükardı; İlhan Çiftçi (İYİ Parti) Muş/Yeşilova; Engin Atılgan (SP) Muş/Serinova; Burhan Öğüt (SP) Muş/Kızılağaç; Nihat Dizman (İYİ Parti) Muş/Kırköy.



Katar’a gidiyor



Erdoğan, bugün Katar’a günü birlik bir ziyaret gerçekleştirecek. 4 ay sonra gerçekleşecek ilk yurtdışı ziyarette, başta Libya olmak üzere bölgesel meseleler ve Türkiye-Katar ilişkileri ele alınacak. Erdoğan, dün ayrıca Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. Görüşmede, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel meseleler değerlendirildi.