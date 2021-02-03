Soylu: İşgale müsaade etmeyiz

“Türkiye’deki rektör atamaları size demokratik geliyor mu?” sorusuna Soylu, şu karşılığı verdi: “Burayı yönetirken siz neye bakıyorsunuz, verimliliğe, çalışanların performansına, üretime, piyasada ayakta kalmaya... Biz buna bakacağız.” Burada bir problem olursa devletin kurallarının her yerde işlediği gibi burada da işleyeceğini ifade eden Soylu, “Ama burasını kilitlemişler. Burasını ideolojik bir merkez haline getirmek istiyor bir azınlık. Biz de buna müsaade etmeyeceğiz. LGBT’nin Boğaziçi Üniversitesini teslim alması kabul edilebilir bir şey mi? Böyle bir işgal girişimine müsaade etmeyiz. Sabırla bu meselenin bitmesini bekliyoruz” dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter’dan “Boğaziçi Üniversitesi bir üniversitedir. Kurtarılmış bölge değildir. Bir üniversitenin üç başarı kriteri vardır; araştırma, eğitim ve topluma hizmet. Bunun için gereken kaynağı sağlamaya devam edecek, huzur ve düzeni temin etmek için gerekeni yapacağız” dedi.

Twitter’dan kısıtlama

Soylu, Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin “Tuzağa düşmeyin...” başlıklı paylaşım yaptı. Soylu’nun kullandığı ‘LGBT sapkınları’ ifadesi nedeniyle, mesajına Twitter’dan kısıtlama geldi. Soylu, geçtiğimiz günlerde de yaptığı bir paylaşımda aynı ifadeleri kullanmış, ‘nefret söylemi’ uyarısıyla paylaşımına Twitter’dan kısıtlama gelmişti.