Soylu’nun istifası kabul edilmedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iki günlük sokağa çıkma yasağının açıklanmasıyla ortaya çıkan görüntülerin ardından, görevinden istifa etti ancak istifa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmedi. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bakanımız istifa talebini sayın Cumhurbaşkanımıza sunmuş, Cumhurbaşkanımız bu talebi uygun bulmadığını kendisine ifade etmiştir. İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir” denildi. İçişleri Bakanlığı, 10 Nisan Cuma akşamı 31 ilde hafta sonu geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı kararı aldı. Karar sonrası yasağın uygulanacağı illerde vatandaşlar gıda maddesi satan dükkanlar önünde sosyal mesafe kuralına uymayan görüntüler sergiledi.

Twitter’dan duyurdu

İçişleri Bakanı Soylu, bu görüntülere yapılan eleştirilerin ardından dün gece görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Soylu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şunları kaydetti: “Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir. Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler, mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı.. Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda, böyle görüntülere yol açmamalıydı. İyi niyetle, hafta sonunda salgını ve bulaşı bir nebze durdurabilmek adına atılan bir adımdı. Hiçbir zaman zarar vermek istemediğim Aziz Milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın... Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum... Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allahaısmarladık.. Allah milletimizi korusun... Saygılarımla.”

Görevine devam edecek

Soylu’nun paylaşımından yaklaşık 2 saat sonra İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada ise istifanın kabul edilmediği belirtilerek şöyle denildi: “15 Temmuz darbe girişiminin hemen arkasından İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Sayın Süleyman Soylu, bugüne kadar başarılı çalışmalarıyla milletimizin takdirini kazanmıştır. Terör örgütlerinin ülkemizdeki eylem kapasitelerinin önemli ölçüde azaltılmasında Sayın Bakanımızın yürüttüğü kararlı mücadelenin büyük payı vardır. Aynı şekilde deprem gibi doğal afetlerin ardından yapılan çalışmalarda da, İçişleri Bakanımız sürekli sahada olarak güçlü bir koordinasyon gerçekleştirmiştir. Koronavirüs salgının sağlık hizmetleri, gıda tedariki ve kamu güvenliği boyutu da bulunduğu bir gerçektir. İçişleri Bakanımız, bir ayı aşkın süredir yürüttüğü başarılı çalışmalarıyla, bu süreçte ülkemizde kamu güvenliği konusunda hiçbir sıkıntı çekilmemesini temin etmiştir. Sayın Bakanımız istifa talebini sayın Cumhurbaşkanımıza sunmuş, Cumhurbaşkanımız bu talebi uygun bulmadığını kendisine ifade etmiştir. Bir makam sahibinin istifasını sunması kendi takdiridir, fakat nihai karar sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir.”

Bahçeli’den açıklama

MHP lideri Devlet Bahçeli, Soylu’nun istifasının kabul edilmemesinin ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Elbette takdir ve tasarruf Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. Milliyetçi Hareket Partisi mezkur istifanın kabul edilmemesinden ziyadesiyle memnundur. Bizim temennimiz bu görevine kararlılıkla devamından yanadır.”