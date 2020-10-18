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18.10.2020 - 07:00 | | HAKKÂRİ DHA

Soylu’nun Sat Gölü kıyısında kahve keyfi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkâri’de 3 bin 300 metredeki Sat Buzul Gölleri’nde Türk bayrağının gölgesinde kahve içerken çekilen fotoğraflarını Twitter’dan paylaştı.

Soylu’nun Sat Gölü kıyısında kahve keyfi

Soylu, beraberindeki Bakan Yardımcıları Muhterem İnce ve Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Hakkâri Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile Hakkâri’de esnafı ziyaret etti. Soylu geceyi Göllerbaşı Üs Bölgesi’nde geçirdi. Sabah askerlerle kahvaltı yapan Soylu, ardından Göllerbaşı Sat Buzul Göllerinde kahve içti.

Soylu, daha sonra Güvenlik Toplantısı’na katıldı. Güvenlik güçlerinin narko-terör operasyonlarıyla terör örgütünün en önemli geçim kaynağı olan uyuşturucu ticaretine büyük darbe vurulduğunu belirten Soylu, “Kenevirleri eken, geçişlerden para alan, Avrupa uyuşturucu piyasasının yüzde 90’ını elinde tutan PKK. Doğu ve Güneydoğu’da yeşeren evlatlarımıza sızmadan onların tepelerine binmek temel sorumluluğumuzdur” dedi.

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