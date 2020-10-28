28.10.2020 - 10:35 | | DHA
Sözcü Kalın: Peygamber Efendimize dil uzatanlar iki dünyada da hüsrandadır
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Peygamber Efendimiz güzel ahlakın, erdemin ve merhametin timsalidir. O'na dil uzatanlar iki dünyada da hüsrandadır" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından, 'Mevlid Kandili' etiketiyle yaptığı paylaşımında, "Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz güzel ahlakın, erdemin ve merhametin timsalidir. O bize canımızdan daha sevgilidir. O'nun adını ve yolunu korumak hayat vazifemizdir. O'na dil uzatanlar iki dünyada da hüsrandadır. O'na ümmet olmak onurumuzdur" ifadelerine yer verdi.
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