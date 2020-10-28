MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Sözcü Kalın: Peygamber Efendimize dil uzatanlar iki dünyada da hüsrandadır
ABONE OL
28.10.2020 - 10:35 | | DHA

Sözcü Kalın: Peygamber Efendimize dil uzatanlar iki dünyada da hüsrandadır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Peygamber Efendimiz güzel ahlakın, erdemin ve merhametin timsalidir. O'na dil uzatanlar iki dünyada da hüsrandadır" dedi.

Sözcü Kalın: Peygamber Efendimize dil uzatanlar iki dünyada da hüsrandadır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından, 'Mevlid Kandili' etiketiyle yaptığı paylaşımında, "Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz güzel ahlakın, erdemin ve merhametin timsalidir. O bize canımızdan daha sevgilidir. O'nun adını ve yolunu korumak hayat vazifemizdir. O'na dil uzatanlar iki dünyada da hüsrandadır. O'na ümmet olmak onurumuzdur" ifadelerine yer verdi.

Sözcü Kalın: Peygamber Efendimize dil uzatanlar iki dünyada da hüsrandadır

Sözcü Kalın: Peygamber Efendimize dil uzatanlar iki dünyada da hüsrandadır


Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fransız Charlie Hebdo dergisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alçak saldırı!
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajıGelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Cumhuriyetimizin kurucu iradesi nasıl bu vatanı yedi düvelin planlarını bozarak işgalden kurtarmışsa, biz de hedeflerimize aynı şekilde ulaşmakta kararlıyız' dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gaziantep'te 35 suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te 35 suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kırılma noktası...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kırılma noktası...

Kış dönemi için Covid-19 uyarısı: "Kalın giyinin, odanızı havalandırın"

Kış dönemi için Covid-19 uyarısı: "Kalın giyinin, odanızı havalandırın"

Anamur'daki orman yangınında 150 hektar alan zarar gördü

Anamur'daki orman yangınında 150 hektar alan zarar gördü

Sıradaki Haber