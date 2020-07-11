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11.07.2020 - 11:16 | | DHA

Sözcü Kalın'dan 'Srebrenitsa Katliamı' mesajı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Srebrenitsa Katliamı'nın 25'inci yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Bosna savaşında yapılan zulüm ve katliamları asla unutmayacağız" dedi.

Sözcü Kalın'dan 'Srebrenitsa Katliamı' mesajı

Sözcü Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "11 Temmuz 1995 Srebrenitsa. Bu soykırımı unutmayacağız. Bosna savaşında yapılan zulüm ve katliamları asla unutmayacağız. Kimin kimi nasıl ve niçin desteklediğini hep hatırlayacağız ve hatırlatacağız. Şehitlerimizin ruhu şâd olsun" ifadesini kullandı.

Sözcü Kalından Srebrenitsa Katliamı mesajı

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