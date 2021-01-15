‘Sözlerimin arkasındayım’

İYİ Parti’li Uğur Poyraz’ın, mahkeme sürecinin hızla tamamlandığına yönelik açıklamasına tepki gösteren Özdağ, “Yargı bu konuda Siyasi Partiler Kanunu’nun 57. maddesine göre 30 gün içinde karar vermek zorunda ve 28 günde karar verdi. Bir ihraç davası açmayı bilmediği için, mahkeme sürenin bitiminden 2 gün önce ihracı iptal etti” dedi. İhracı için imza vermeyen Muğla İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ için “Bütün baskılara direndi. Kendisiyle hiçbir tanışıklığım yok. Hukuka, vicdana uygun davrandı” diyen Özdağ, Muğla’ya giderek Şekerdağ’a teşekkür edeceğini söyledi. Özdağ, “Ancak dünden (çarşamba) itibaren bana yönelik olarak basın yoluyla tehditler geliyor. İl teşkilatına baskı yapılarak dün gece 45 kişi istifa ettirildi ve İl Başkanı tehdit edildi. Tavsiyem herkesin hukukun üstünlüğünü ve demokrasiyi içine sindirmesidir” diye konuştu. İYİ Parti’nin bütün faaliyetlerine katılacağını bildiren Özdağ, “Eğer herkes kendi üstüne düşeni yaparsa ve hukukun üstünlüğünü kabul ederse, aynı konuda iki kez hüküm kurulamaz. En temel hukuk kaidesidir bu. Bundan sonrasına birlikte bakarız” diye konuştu.

Ergun: Tehdit yok

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın mahkemenin kararına ilişkin, “İYİ Parti içine atılmış bir fitne, fesat, nifak tohumudur” değerlendirmesine de Özdağ, “Böyle terbiyesiz suçlama, Altay’ın ne hakkıdır ne de haddidir. Muğla’da üyeleri istifaya zorladığı öne sürülen İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun, “Sürece ilişkin tarafımdan herhangi bir kişiye, herhangi bir tehdit veya baskı söz konusu değil” dedi. İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın da, “Muğla il başkanımızın, yönetim kurulu ile istişare etmeden tek başına aldığı kararları protesto eden ve kendisiyle çalışmak istemeyen 50 il yönetim kurulu üyesi, görevlerinden istifa etmiştir” açıklamasını yaptı.