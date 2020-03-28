Stajyer avukatların idari izinleri 30 Nisan'a uzatıldı

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Stajyer avukatların daha önce 30 Mart olarak belirlenmiş idari izinlerini, 30 Nisan'a kadar uzattık. Stajyer arkadaşlarımızın ve tüm personelimizin bu dönemi kişisel ve toplumsal sağlığı korumaya azami dikkat ederek geçireceklerine inanıyorum" dedi.