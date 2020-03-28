28.03.2020 - 13:35 | | DHA
Stajyer avukatların idari izinleri 30 Nisan'a uzatıldı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, corona virüs salgını tedbirleri kapsamında, stajyer avukatlara 30 Mart'a kadar verilen idari iznin 30 Nisan'a kadar uzatıldığını açıkladı.
Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Stajyer avukatların daha önce 30 Mart olarak belirlenmiş idari izinlerini, 30 Nisan'a kadar uzattık. Stajyer arkadaşlarımızın ve tüm personelimizin bu dönemi kişisel ve toplumsal sağlığı korumaya azami dikkat ederek geçireceklerine inanıyorum" dedi.
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