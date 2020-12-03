STK’lardan TSK’ya ‘destek’ ziyareti

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, TİSK Başkan Vekili Celal Koloğlu, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Alaattin Soydan’dan oluşan STK temsilcilerini kabul eden Akar, yoğun faaliyetlerden dolayı, “TSK personelinin evlerine uğrayamaz” hale geldiğini dile getirdi. Akar, “Genelkurmay Başkanı’ndan en kıdemsiz personeline kadar herkes kendisine verilen görevi proaktif şekilde yerine getirmenin gayretini gösteriyor. Hangi sebeple olursa olsun, birilerinin çıkıp da Silahlı Kuvvetleri, orduyu özne olarak kullanıp onu ‘satılmış’ kelimesi ile yan yana koymaları gerçekten akla ziyan bir husus. Böyle bir şey konuşulamaz, bunu şiddetle kınıyor, reddediyoruz. Tabii ki adalet bunun cevabını verecek ama keşke o kişi çıkıp da ‘Ben bunu demek istemedim. Yanlış bir şey yaptıysam özür dilerim’ deseydi çok daha anlamlı olurdu diye düşünüyoruz” dedi.



“Moralimiz bozulmadı”



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de, “Bir milletvekilinin Silahlı Kuvvetlerimiz için ‘satılmıştır’ gibi bir ifadeyi kullanması hiç hoş olmamıştır, çok yanlıştır. İnanıyorum ki hukuk da bunun gereğini yerine getirecektir. Hiçbir şekilde moralimiz bozulmamıştır, tam tersine daha azimli olarak görevlerimizi yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

STK temsilcileri de ziyarette orduya destek mesajları vererek “Türk ordusunu satın alacak para icat edilmedi” şeklinde ifadelerde bulundu.



‘Mülkiyeti MSB’ye ait’



Savunma sanayiindeki gelişmelere de değinen Akar şunları söyledi: “Artık dünyada hiçbir şekilde saf, sadece o ülkeye ait bir sermaye olur mu? Yok. Biz dışarıdan sermaye gelsin istemiyor muyuz? Dolayısıyla burada ABD’liler, Avrupalılar, Ortadoğu’dan Katar dahil herkes getiriyor. ‘Tank ve palet’ değil, tank paleti fabrikası. Orada tank yapılmıyor, tank paleti yapılıyor. Şimdi Cumhurbaşkanımızın bizzat yaptığı teşebbüslerle tank yapar hale gelmeye çalışıyoruz. Arifiye’deki fabrikanın mülkiyeti Bakanlığa ait. Bu konuları herhangi bir şekilde siyasi konu, siyasi polemik malzemesi yapmamanın çok daha uygun olacağı kanaatindeyim.”