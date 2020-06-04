‘Suni gündem tuzağına düşmeyiz’

Altay, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında MHP lideri Devlet Bahçeli’nin erken seçim açıklamasını anımsatarak şöyle konuştu: “Erken seçim talebinin, kirli bir tertip, ayıplı bir tuzak olduğunu söyleyen Bahçeli’nin daha önce üç defa erken seçimi talep ettiğini söylemiştim. Bahçeli, küfür dili kullanacak, biz de olabildiğince nazik cevap vereceğiz ama ardından MHP’li yöneticiler tehditlere başlayacak. Tehditlere pabuç bırakacak halimiz yok. ”

Altay, çarşı ve mahalle bekçilerinin yetkilerini düzenleyen kanun teklifi üzerindeki tartışmalar konusunda da “Bekçilik müessesesine karşı değiliz. Ama 40 günlük bir eğitimle bir insanın eline silah verip, çok geniş yetkiyle sokağa salamazsınız” dedi.