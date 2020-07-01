Suriye rejiminden tahrik bombası:TSK’nın gözlem noktasına saldırı

Rejim ordusu, İdlib’de bulunan TSK’ya ait gözlem noktasıve çevresini topçu atışları ile bombaladı. TSK, saldırı yapılan noktalara misliyle karşılık verdi.



Çatışmalar sürüyor

Suriye rejim güçlerinin saldırısı ile bölgede geçen pazar başlayan çatışmalar, İdlib’in güney kırsalında sürüyor. Rejimin Rusya destekli beşinci kolordusuna bağlı özel kuvvetler, El Fateira kasabası çevresindeki muhalif grupların mevzilerine sızma girişiminde bulundu. Muhaliflerin karşı koyması üzerine bölgede şiddetli çatışma çıktı. İdlib’in güneyindeki rejim mevzilerine muhaliflerce B6 roketleri ile yoğun atış yapıldı. Rejim mevzilerinden ise top ve havan atışları ile karşılık verildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SHOR), karşılıklı saldırılar sonrası El Fterah bölgesinde şiddetli çatışmaların yaşandığını bildirdi.



Misliyle karşılık



Maaret el Numan kasabasının doğusunda konuşlu bulunan rejim ordusu, TSK’nın Cebel Zaviye kasabasında bulunan gözlem noktası ve çevresine obüs topları ile saldırı gerçekleştirdi. SOHR, saldırı kapsamında üç top mermisinin gözlem karakolu çevresine düştüğünü bildirdi. Saldırıda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, TSK da saldırının yapıldığı Talmans köyündeki rejim hedeflerine misli ile karşılık verdi.