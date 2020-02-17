Suriye’de 122 şehidi niye verdik?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın Suriye politikasını eleştirerek, “İdlib’de sıkıştılar, sağa dönüyorlar olmuyor, sola dönüyorlar olmuyor. Suriye politikasından bu yana 122 şehit verdik. Niçin verdik? Kendisine söyledim, seni kefenle karşılayanlar, ‘uğrunda ölürüz’ diyenler vardı. Onları gönder” dedi. Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlenen, CHP Ankara 37. Olağan İl Kongresi’nde konuşan Kılıçdaroğlu, özetle şu mesajları verdi:

EMEVİ CAMİSİ’NE PUTİN GİTTİ: ‘Orta Doğu bataklığında ne işiniz var’ dedik. Mısır ile bile kavga ettik, şimdi Hindistan ile kavga etmeye başladık. Dili durmuyor beyefendinin. Dilini tut kardeşim, otur bir düşün. Ne oldu Suriye meselesi? 24 saatte Emevi Camisi’ne gideceklerdi, 3 milyon 600 bin Suriyeli Türkiye’ye geldi. Emevi Camisi’ne kim gitti? Biz gidecektik, Putin gitti... Süleyman Şah Türbesi’ni kaçırmak zorunda kaldılar. Kaçırırken de kendilerini kahraman ilan ettiler. Hainden kahraman olur mu? Kendi toprağını terk eden adama hain denir. Orada taşı ve toprağı ne olursa olsun kanımın son damlamasına kadar mücadele ederim, toprağımı terk etmem. Sen kaçıyorsun.

İDLİB’DE SIKIŞTILAR: 3 milyon 600 bin Suriyeliye 40 milyar dolar harcadık. Şimdi İdlib’de sıkıştılar, sağa dönüyorlar olmuyor, sola dönüyorlar olmuyor. Kahramanlık yeri, ‘Asacağız, keseceğiz, vuracağız...’ Arkadaş, sen dilini tutamıyor musun? Suriye politikasından bu yana 122 şehit verdik. Soru şu, 122 şehidi niçin verdik? Kendisine söyledim, seni kefenle karşılayanlar, ‘Senin uğrunda ölürüz’ diyenler vardı. Niye onları göndermiyorsun? Onları gönder.

BİRİNCİ ETABI TAMAMLADIK: Yerelde birinci etabı tamamladık. Şimdi genelde ikinci etabı tamamlayacağız. 2023’te Allah’ın izniyle, Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız. Bu, bizim çocuklarımıza vaadimizdir. Bütün vatandaşlara şunu söyleyeceğiz: Bize güvenin, kul hakkı yemeyiz, yolsuzluk yapmayız. Orta Doğu’ya barışı getireceğiz. Avrupa Birliği’ne tam üyeliği sağlayacağız.

‘CHP hiç kimseyi ötekileştirmez’

CHP, Milli Mücadele’den doğan, görkemli tarihi olan bir partidir. CHP’li olmak ayrıcalıktır. Nerede bir sorun varsa o sorunun en sağlıklı, tutarlı çözüm adresi CHP’dir. Türkiye’nin beş temele sorunu vardır. Demokrasi, eğitim, dış politika, toplumsal barış ve ekonomi... Türkiye bugün ekonomide, sosyal alanda derin bir kriz yaşıyorsa, siyasetini; din, inanç, etnik kimlik ve yaşam tarzı eksenli yapmasıdır. CHP’lilere düşen görev hiç kimseyi inancı, kimliği, yaşam tarzı dolayısıyla ötekileştirmemektir. Tarihin bize yüklediği sorumluluğun gereği olarak 82 milyonu hiçbir ayrım yapmadan kucaklayacağız.

UMUDU BESLEYECEĞİZ: İşsizlik bütün kötülüklerin anasıdır. Bir insan gidip de TBMM’nin bahçesinde, valiliğin önünde kendisini yakıyorsa çaresizliğindendir. Bize düşen görev nedir? Halka umut olmaktır. Çaresizliği değil, umudu besleyeceğiz.

AİLE SİGORTASI SİTEMİ: CHP’li yoldaşlarımdan da sitemim var. ‘Aile Sigortası’nı yere göğe anlatın’ dedik. Yeteri kadar anlatamadık. İşsiz kaldınız, en fazla bir yıl işsizlik sigortasından prim alıyorsunuz sonra hiçbir geliriniz yok. İşte Aile Sigortası orada devreye giriyor. On binlerce kişi çöp konteynerlerinden geçiniyor, Aile sigortası olsa böyle bir felaket olmaz.

TEFECİLERE HİZMET: İktidar ‘faize karşıyız’ diyor. Tefecilere en büyük hizmeti yapanlar bunlardır. Mahkemeye verecekler belki, vermezseniz namertsiniz. Türkiye, yabancılara 1 saniyede 563, 1 dakikada 33 bin 821, 1 saatte 2 milyon 29 bin, 1 günde 48 milyon 703 bin, 1 ayda 1 milyar 461 milyon 105 bin, 1 yılda 17 milyar 533 milyon 270 bin dolar faiz ödüyor. AK Parti iktidarları döneminde yabancılara ödenen toplam faiz 175 milyar 609 milyon dolar. Tank Palet Fabrikasını Katar ordusuna peşkeş çekerken ‘50 milyon dolar bulamadık’ diyorsunuz.

Slogan uyarısı

Kılıçdaroğlu kürsüye çıkarken “halkın umudu Kılıçdaroğlu” sloganları atıldı. Kılıçdaroğlu, partililere teşekkür ettikten sonra, “Beni slogansız dinlerseniz çok daha mutlu olacağım” dedi.