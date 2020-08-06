‘Suriye’nin serveti peşkeş çekiliyor’

Şentop, “Bir kere Suriye’de şu anda beğenelim, beğenmeyelim bir hükümet, devlet var. Bu toprakların altındaki bütün milli servetler Suriye halkınındır. Dolayısıyla orada, ABD ve Fransa’nın desteğiyle varlığını sürdürmeye çalışan bir terör örgütünün, Suriye halkının bu yer altı servetini başka ülkelere peşkeş çekmeye hakkı yoktur. Bu anlaşma da geçerli değildir. ABD’nin uluslararası hukuka göre meşru olmayan bir anlaşmayı yapmış olması, ayrıca Türkiye’ye karşı yıllardır terör faaliyeti yürüten bir örgütle iş birliği yapması üzüntü vericidir. Bu vahim hatadan dönüleceğini ümit ediyorum” dedi.



‘Aynı Fransa şimdi darbecilerle beraber’



Pozantı Kongresi’nin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen törene katılan Şentop şunları kaydetti: “Yüz yıl önce, bu vatan topraklarını işgal ve istila etmek isteyenlere hak ettikleri cevabı, dersi verdik. Fransızlardan bahsediyorum. Sömürgeci, barbar, insana ve kendinden olmayan insana dair her şeye saygısızca, vahşice yaklaşan Fransızlar, 75 sene önce tam bugün Cezayir’de de büyük bir katliam gerçekleştirdi. Aynı Fransa bugün de Libya’da darbeci hainlerle beraber.”



