Sürücüsüz yerli otobüs tanıtıldı

Karsan ve Adastec iş birliğinde geliştirilen yüzde 100 elektrikli ve sürücüsüz otobüs “Otonom Atak Electric” Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte tanıtıldı. Erdoğan, Kabine toplantısına, Atak Electric ile gitti. Erdoğan, sürücüsüz otobüs ile Külliye içinde sürüş gerçekleştirdi.

Sürüşünün ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, yapay zekanın ideal ürünlerinden bir tanesinin KARSAN ve ADASTEC ortaklığında üretildiğini kaydetti. Erdoğan, “Bunun da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde test sürüşünün yapılmış olması, bizleri mutlu etti. Aracın boyu 8 metre, ses vs. hiçbir şey söz konusu değil. Yapay zeka olarak, gerek yayalara karşı duyarlı gerekse tüm trafik sinyallerine karşı duyarlı bir araca sahip olmak ve yıl sonuna kadar 24 metreye kadar elektrikli hale getirilecek. Ülkemiz için bir iftihar vesilesi. Seri üretimle birlikte bu sektörde inanıyorum ki, ülkemizin ve markalarımızın adını da duyuracaklar, bundan hiç şüphem yok. Seri üretimle birlikte, mazot, benzin bunlar ortadan kalkıyor. Her şey elektrikliye dönecek” dedi.

‘Musk’a hazırız dedim’

Geçtiğimiz günlerde Elon Musk ile yaptığı görüşmeyi hatırlatan Erdoğan, “O da Tesla ile bu bağlamda dünyada öncü. Kendileriyle de bu konuları görüşmeye hazır olduğumuzu söyledik. Şu anda ben bu güzel tasarımla birlikte KARSAN ve ADASTEC’i tebrik ediyorum. Ülkemiz ve milletimizin için de hayırlı olsun” diye konuştu.

Külliye’de kullanılacak

“Sürücüsüz otobüsü yakında yurt içinde sokaklarda görecek miyiz?” sorusu üzerine Erdoğan, “Sürümden kazanabilmek için fiyatlandırma nasıl olacak? Rakamlar yüksek olursa, çok talibi olmaz” dedi. “Otobüs Külliye’de kullanılacak mı?” sorusuna ise Erdoğan, “’Ne kadar isterseniz hemen’ dediler. Özellikle misafirlerimiz için bu çok ses getirir” yanıtını verdi.

Erdoğan, yakın zamanda kendi makam aracının yapay zeka ile sürülüp sürülmeyeceğine ilişkin soru üzerine, “İlerleyen zamanda niye olmasın, tabi olur” karşılığını verdi.

Tek şarj ile 300 km

Karsan’ın Otonom Atak Electric modeli, Avrupa’nın ilk Seviye 4 otonom özelliklerine sahip otobüsü olması ile öne çıkıyor. 8 metre sınıfındaki yüzde 100 elektrikli toplu taşıma aracı, bir başka Türk şirket ADASTEC ile yapılan işbirliği ile geliştirildi. Otonom Atak Electric, gücünü BMW tarafından geliştirilen 220 kWh kapasiteli bataryalardan alıyor ve 230 kW güce ulaşarak 2 bin 500 Nm tork üretebiliyor. 8.3 metrelik uzunluğa sahip Atak Electric, 52 kişinin üzerinde yolcu kapasitesi ve tek şarj ile 300 km’lik menzil sunabiliyor. Araç, 2.5 saatte hızlı şarj olabiliyor. Seviye 4 otonom sürüş, sürücü yardımı olmadan dinamik sürüş gerekliliklerinin tümünün otomatik bir sürüş sistemi tarafından yapılması olarak tanımlanıyor.

‘Yaptıkları siyasi arsızlıktır’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinden, AK Parti Adana, Antalya, Bursa ve Muğla 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, konuşmasında özetle şunları söyledi:

SİNDİREMİYORLAR: AK Parti, emperyalist niyetler karşısında şanlı bir direnişin adıdır. Siyaset sahnesindeki varlıklarını parti içi ayak oyunlarına borçlu olanlar bizim şu dayanışmamızı ve şu muhabbetimizi bir türlü içlerine sindiremiyor.

AYAKLARINA TAŞ DEĞSE: Daha önce milletin gündemini haftalarca ‘Külliye’ye giden CHP’li’ yalanıyla meşgul etmişlerdi. Hatta sahte araç plakaları üzerinden hem kendilerini hem de vatandaşlarımızı kandırmaya çalışmışlardı. Tabii sonra tüm bu kuyruklu yalanların CHP Genel Merkezi’nde üretildiği, medyaya da yine buradan servis edildiği ortaya çıktı. Şimdi de partilerinde yaşanan istifalar dolayısıyla bizi hedef alıyorlar. Bölücü örgütün siyasi uzantılarıyla kurdukları ittifakı sorgulamak yerine aslı astarı olmayan hezeyanlarla AK Parti’yi ilzam ediyorlar. Oysa bugün kime sorsanız Atatürk’ün CHP’si ile Kılıçdaroğlu’nun CHP’si arasında isim benzerliği dışında hiçbir bağın hiçbir ilişkinin olmadığını size söyleyecekler. CHP yönetimi ayaklarına taş değse AK Parti’yi suçlayan siyasi kurnazlıklarla bu gerçeklerin üzerini kapatamaz.

YIRTINSANIZ DA...: Siz saklamak için yırtınsanız da sizin her hafta bir milletvekilinizi 6-8 Ekim olaylarının faillerinin ayağına gönderdiğinizi biliyoruz. CHP Genel Başkanı FETÖ’cüler için Ankara’dan İstanbul’a terörist uzantıları ile yürüdü. Gezi olaylarından itibaren nerede bir provokasyon varsa CHP’liler daima ön saflarda yer aldı. Fakat ne CHP Genel Başkanı ne de CHP’li üst düzey bir yönetici evlatlarına kavuşma mücadelesi veren Diyarbakır annelerini ziyarete gitmedi. Devletin valisine, kaymakamına, hakimine, savcısına, subayına, askerine ve öğretmenine karşı ‘militan’ iftirası satarken, teröristleri ‘arkadaş’ diyerek koruma yarışına girdiler. Bunlar apaçık ortadayken parti içi kavgalardan AK Parti’yi mesul tutmak yüzsüzlüktür, pişkinliktir ve siyasi arsızlıktır.

LGBT gençliği: Gençliğimizi LGBT gençliği değil, bu milletin şanlı tarihindeki gençlik olarak geleceğe taşıyacağız.