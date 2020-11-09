Şuşa işgalden kurtarıldı

Azerbaycan ordusu, şiddetli çatışmaların ardından kritik öneme sahip Şuşa’ya girerek kenti işgalden kurtardı. Şuşa’nın kurtarıldığı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından duyuruldu. “İntikamımızı savaş meydanında aldık” diyen Aliyev, Ermenistan yönetiminin taleplerine yanıt vermemesi halinde sonuna kadar gideceklerini söyledi.

Azerbaycan kuvvetleri, önceki gün Dağlık Karabağ’ın güney ve kuzeyini birleştiren, stratejik konuma sahip Şuşa’nın kapılarına dayandı. Kent merkezine 2 kilometre mesafedeki Azerbaycan ordu güçleri, şehrin güney banliyölerinde mevzilenen Ermeni güçlerine havadan ve karadan kapsamlı saldırı başlattı. Karşılık verilmesi üzerine Şuşa kenti çevresinde birçok cephede şiddetli çatışmalar başladı. Ermenistan savunması Azerbaycan güçlerinin saldırılarına dayanamayarak, dün sabaha karşı kenti terk etti. Azerbaycan ordusu, sabahın ilk ışıkları ile kent merkezine girerek, tamamen kontrol altına aldı.

Şuşa’nın özgürleştirilmesi, Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından duyuruldu. Askeri üniforması ile TV’den “Ulusa Sesleniş” konuşması yapan Aliyev, 28 yıldır Ermenistan’ın işgali altında olan Şuşa’nın kurtarıldığını duyurdu. Aliyev, “İntikamımızı savaş meydanında aldık. Demir yumrukla düşmanın başını ezdik ve ezeceğiz. Hocalı kurbanlarının kanı yerde kalmadı, şehitlerimizin intikamı alındı. Şuşa’nın Azerbaycan tarihinde özel yeri var. Şuşa sadece Azerbaycan’ın değil, tüm Kafkasya’nın incisidir. Babamın vasiyetini yerine getirdiğim için mutluyum. 28 yıl sonra Şuşa’da ezan sesi duyulacak. Ermenistan yönetimi taleplerime yanıt vermezse sonuna kadar gideriz” dedi.

Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ’da 27 Eylül’de başladığı operasyonda 200’den fazla kent merkezi, kasaba ve köyü işgalden kurtardığını hatırlatan Aliyev konuşmasını, “Zafer yürüyüşümüz devam ediyor. Sözümde durdum ve duracağım. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan’dır” sözleri ile bitirdi.

Hedef Laçin

Şuşa, Azerbaycan’ın Terter bölgesini Laçin’e bağlıyor. Ermenistan sınırına uzanan bir koridor hattında bulunması nedeniyle önemli olan Şuşa’nın ardından Azerbaycan ordusunun bir sonraki hedefinin Hankendi ve Hocalı’nın da aralarında olduğu kuzey bölgeleri olacağı ifade ediliyor. Ordu güçleri, Laçin’e doğru ilerliyor. Laçin’in kontrol altına alındığında Ermeni güçlerin bölgeyi tamamen terk etmesi sağlanacak. Bağımsız gözlemcilere göre, Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ topraklarının yüzde 40’a yakınını yani yaklaşık 3 bin iki yüz kilometre kareyi kontrol altına aldı.

Sevinç gösterileri

Şuşa’nın işgalden kurtarılması cephe hattında sevinçle karşılandı. Cumhurbaşkanı Aliyev’in konuşmasını cep telefonlarından takip eden cephedeki askerler, “Yaşasın Şuşa” sloganları attı, bazıları gözyaşı döktü. Azerbaycan ve Türiye’nin yanı sıra dünyanın bir çok merkezinde de bayraklarla sevinç gösterileri yapıldı.

Kavşak noktası

Şuşa, 1752’de Karabağ Hanı Penahali Han tarafından kuruldu. Şuşa, çok sayıda tarihi anıta ve bir çok seçkin bilim ve kültür adamının burada doğması dolayısıyla Azerbaycanlılar için önemli bir kent. Ayrıca bölgeye hakim coğrafi konumu ve Dağlık Karabağ’ın en büyük şehri Hankendi’ye giden yolun üzerinde bulunduğu için de stratejik nitelikte.

Kutlama mesajları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Zaferin kutlu, gazan mübarek olsun gardaşım.

Milli Savunma Bakanlığı: Azerbaycan Türkü kardeşlerimiz 28 yıl sonra Şuşa’daki meşhur har-ı bülbül çiçeğinin açışını izleyecekler, kokusuna doyacaklar. Ne mutlu onlara.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Karabağ’ın kalbi Şuşa’nın Ermenistan’ın işgalinden kurtuluşunu ve Azerbaycan ordusunun şanlı zaferini yürekten kutluyorum.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Hakka ve hukuka dayanan bu zafer hayırlı olsun. Çok sevinçliyiz. Türkiye her koşulda Azerbaycan’ın yanındadır.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Yeni zaferleriniz mübarek olsun, Şuşa’nın kurtuluşu hayırlı uğurlu olsun.

Çavuşoğlu ve Akar Aliyev ile görüştü

Temaslarda bulunmak üzere Bakü’ye giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Çavuşoğlu, Şuşa’nın işgalden kurtarılması dolayısıyla Aliyev’i tebrik ederken, Bakan Akar da “Azerbaycanlı kardeşlerimizi, 30 yıldır işgal altındaki öz topraklarını kazanmak için giriştiği mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz” dedi.