Tarım arazilerini hobi bahçesi diye satana hapis

AK Parti Milletvekillerinin verdiği önerge ile tarım arazileri üzerindeki yapıların yıkımının belediyeler tarafından zamanında yapılmaması halinde bakanlığın devreye girmesi, masrafların da belediyeler vergi gelirinden yüzde 100 fazlası kesilerek genel bütçeye gelir olarak kaydedilmesi benimsendi. Bir diğer değişiklik önergesi ise tarım arazilerinin üzerinde kurulan hobi bahçelerine ilişkin teklifin 25. maddesinde üzerinde verildi.



Buna göre, tarım arazilerini hobi bahçesi olarak pazarlayan, organize eden ve bu işten kanunsuz rant sağlayanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getirildi. Bunu yapanların tarım arazilerin bir takım tüzel kişiler kurarak, tarım dışına çıkmasına aracılık edenler bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası, 100 günden 1000 güne kadar adli para cezası uygulanacak. Aynı zamanda kurdukları anonim şirket için de 50 bin liradan 250 bin liraya kadar para cezası verilecek.