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05.07.2020 - 07:00 |

TBB temsilcisi avukat komisyonu takipte

TBMM Adalet Komisyonu’nda, Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin maddeleri üzerindeki görüşmeler haftasonu olmasına rağmen dün de devam etti.

TBB temsilcisi avukat komisyonu takipte

Sabahın ilk ışıklarına kadar süren iki günlük mesaisinde 28 maddelik teklifin ilk 5 maddesini ele alabilen komisyon, AK Partili Yılmaz Tunç başkanlığında dün kalan maddeleri görüşmek üzere yeniden toplandı. Teklifin görüşmelerinde, TBMM önünde bekleyişlerini sürdüren bazı baro başkanlarının toplantıya alınıp alınmamasıyla ilgili tartışma yaşanırken, Türkiye Barolar Birliği’ni (TBB) komisyonda Hukuk Müşavirliği’nden Avukat Seray Şenfer’in temsil ettiği ortaya çıktı. Görüşmelerin ikinci gününde bir konuşma yapan Şenfer, teklife karşı olduklarını belirtti.

Avukat Seray Şenfer, dün de toplantı başlamadan önce fotoğrafını çekmek isteyen Milliyet foto muhabirine, “fotoğrafımın çekilmesini istemiyorum” diyerek karşı çıktı. Şenfer’e, Komisyon Başkanı Yılmaz Tunç’un verdiği izinle fotoğraf çekiminin serbest olduğu belirtildi. Ardından foto muhabirleri Şenfer’i fotoğrafladı.

Fotoğraf: Mustafa İstemi

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