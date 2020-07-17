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17.07.2020 - 07:00 | | AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara

TBB’den Patent Kurumu’na: İsim tescili yapmayın

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Türk Patent Kurumu’na “alternatif baro isim tescili” yapmaması yönünde bildirimde bulundu.

TBB’den Patent Kurumu’na: İsim tescili yapmayın
AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara

TBB’nin itirazı, yasaya göre baroların isimle değil TBB tarafından numarayla adlandırılacak olması nedeniyle yapıldı. Yasaya rağmen baro düzenlemesi henüz teklif aşamasındayken “alternatif barolar için isim hakkı başvuruları”nın yapılması dikkat çekti. Türk Patent Kurumu’na ilk başvuru “Ankara Hak ve Adalet Barosu” adıyla, teklifinin Adalet Komisyonu’nda görüşüldüğü 4 Temmuz’da yapıldı. Ardından “Adalet ve Devlet Barosu”, “Halk Barosu”, “Başkent Barosu” isimleri için de başvuru yapıldı. TBB bunun üzerine Türk Patent ve Marka Kurumu’na resmi yazı ile başvurup ‘alternatif baro isim tescili” yapılmaması gerektiğini bildirdi. Yazıda baroların tescilinin, kanuna göre TBB tarafından yapılacağı vurgulandı. TBB konuya ilişkin yaptığı açıklamada da, “Kuruluşu tamamlanmayan baronun tescili de mümkün değildir. Kanun uyarınca baroların, kuruldukları ilin adından başka isim kullanması yasaktır” denildi.

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