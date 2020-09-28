TBMM 1 Ekim’de açılıyor

TBMM Başkanlığı, yeni yasama yılı öncesi Kovid-19 salgınına ilişkin kapsamlı tedbirler aldı. TBMM Başkanı’nın geleneksel akşam resepsiyonu pandemi tedbirleri çerçevesinde bu yıl yapılmayacak. Önlemler kapsamında TBMM kampüsü içinde oluşturulan pandemi timleri maskesiz dolaşıma izin vermeyecek. Meclis Hastanesi’ne de virüsün dolaşamını minimize etmek üzere “virüs öldürücü hava temizleme cihazları” yerleştirildi.

Koltuklara bakım

Yeni döneme hazırlık amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da bazı noktalarda tamirat ve tadilat yapıldı. Genel Kurul’daki koltukların tamamı sökülerek onarıldı. Hatip kürsüsü, yeni dönemde engelli erişimine uygun şekilde iner-çıkar mekanizmalı olacak. Oturma düzeni de eski bakanlar kurulu sıralarının kaldırılması ve komisyon sıralarının azaltılmasıyla yeniden şekillendi.

Bütçe mesaisi

TBMM Genel Kurulu çalışma programında ise öncelikli olarak geçen dönemden kalan tarım arazilerinin hobi bahçeleri gibi uygulamalarla bölünmelerinin engellenmesini içeren yasa teklifinin görüşülmesi planlanıyor. Bu arada 2021 Bütçesi için TBMM komisyon ve genel kurul süreçleriyle 17 Ekim’den itibaren ciddi mesai verecek. Daha önce gece geç saatlere kadar süren görüşmeler için pandemi koşullarına uygun düzenleme üzerinde çalışılıyor.