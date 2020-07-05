MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri TBMM, 7 Temmuz Salı günü yeni başkanını seçecek!
ABONE OL
05.07.2020 - 13:33 | | DHA

TBMM, 7 Temmuz Salı günü yeni başkanını seçecek!

TBMM Genel Kurulu, 7 Temmuz Salı günü, 27'nci dönem ikinci devre Meclis başkanının seçimi için toplanacak.

TBMM, 7 Temmuz Salı günü yeni başkanını seçecek!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un görev süresinin dolması nedeniyle Meclis Başkanlığı seçimi, salı günü gerçekleştirilecek. Seçimde, AK Parti'nin ikinci kez aday gösterdiği Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş yarışacak.

TBMM Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılacak. Birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğu yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü turda salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü turda en fazla oy alan aday, başkan seçilmiş olacak.

 

Küçükçekmece'de çaldığı arabayla ortalığı birbirine kattıKüçükçekmece'de lüks siteye giren cerrahi maskeli şüpheli, otoparkta bulunan yaklaşık 350 bin lira değerindeki arazi aracını çaldı. Çaldığı araçla polisten kaçan şüpheli 10 araca çarptı, bir evin bahçe duvarını yıktı. Hırsız yaya olarak olay yerinden kaçtı. Hırsızın aracı çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı 2020 ayın kaçında, hangi günler?

Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı 2020 ayın kaçında, hangi günler?

Bankalar harekete geçti! Arabası olan herkes...

Bankalar harekete geçti! Arabası olan herkes...

İşte patlamanın olduğu fabrika!

İşte patlamanın olduğu fabrika!

Şanlıurfa'dan İstanbul'a usulsüzce getirilen yüzlerce kilo tulum peynirine el koyuldu!

Şanlıurfa'dan İstanbul'a usulsüzce getirilen yüzlerce kilo tulum peynirine el koyuldu!

Sıradaki Haber