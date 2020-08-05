TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adana Valiliğini ziyaret etti

Şentop, valiliği ziyaret ederek şeref defterini imzaladı. Daha sonra Vali Süleyman Elban ile basına kapalı görüşen Şentop'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Adana Milletvekilleri Tamer Dağlı, Abdullah Doğru ve Ahmet Zenbilci eşlik etti.

Görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.