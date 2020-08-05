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05.08.2020 - 16:20 | | AA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adana Valiliğini ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adana Valiliğine ziyarette bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adana Valiliğini ziyaret etti

Şentop, valiliği ziyaret ederek şeref defterini imzaladı. Daha sonra Vali Süleyman Elban ile basına kapalı görüşen Şentop'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Adana Milletvekilleri Tamer Dağlı, Abdullah Doğru ve Ahmet Zenbilci eşlik etti.

Görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde polisten kadınlara "KADES" bilgilendirmesiİstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri 'Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi' amacıyla geliştirilen Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bilgilendirme broşürü dağıtarak kadınlara karanfil verdi.
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