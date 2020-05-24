24.05.2020 - 21:33 | | AA
TBMM Başkanı Şentop, eski Meclis Başkanları'nın bayramlarını kutladı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski Meclis Başkanlarıyla görüşerek bayramlarını kutladı.
Meclis Başkanlığından paylaşılan bilgi notuna göre Şentop, eski Meclis Başkanlarını telefonla aradı.
Şentop, Cahit Karakaş, Kaya Erdem, Hüsamettin Cindoruk, Yıldırım Akbulut, Hikmet Çetin, Mustafa Kalemli, Ömer İzgi, Bülent Arınç, Mehmet Ali Şahin, Köksal Toptan, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, İsmail Kahraman ve Binali Yıldırım ile görüşerek bayramlarını kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'deki Müslümanlara videolu bayram mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki Müslümanlara videolu Ramazan Bayramı mesajı gönderdi. Erdoğan, "Salgın süreci göstermiştir ki; dünyadaki hiçbir bölge, ulus veya ülke için hiyerarşiler ve ayrıcalıklar geçerli değildir.Üç dinin kutsalı olan, ilk kıblemiz Kudüs'ü Şerifin, dünya Müslümanlarının kırmızı çizgisi olduğunu bir kez daha tekrarlamak istiyorum." ifadelerini kullandı