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HaberlerSiyaset Haberleri TBMM Başkanı Şentop, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü!
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27.10.2020 - 12:51 | | İHA

TBMM Başkanı Şentop, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

TBMM Başkanı Şentop, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü!

Meclis Başkanı Şentop'un TBMM’deki makamında gerçekleştirilen görüşmede, KKTC Türkiye Büyükelçisi Kemal Köprülü’de yer aldı. Görüşmede Türkiye ile KKTC arasındaki işbirlikleri ele alındı.

TBMM Başkanı Şentop, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve beraberindeki heyet onuruna öğle yemeği verdi.

Düğünde patlatılan havai fişek genç kadının kabusu oldu!İstanbul’da arkadaşının düğününe giden Selime Kılıç, havai fişeğin dizine saplanması sonucu sakat kaldı. Düğünde yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansırken Kılıç'ın avukatı Selim Babaoğlu, 350 bin liralık tazminat davası açtıklarını belirtti.
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