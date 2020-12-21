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21.12.2020 - 14:41 | | DHA/AA

TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya'da!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet, Uluslararası Üsküp Havalimanı'nda, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Yardımcısı Goran Misovski, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat’ın ve Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri tarafından karşılandı.

TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya'da!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya ziyareti kapsamında başkent Üsküp'te.

Şentop ve beraberindeki heyet, özel uçakla geldikleri Uluslararası Üsküp Havalimanı'nda, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, Kuzey  Makedonya Meclis Başkanı Yardımcısı Goran Misovski, Kuzey Makedonya Anayasa  Mahkemesi Başkanı Salih Murat’ın yanı sıra ve ülkedeki siyasiler, Türk kurum ve  kuruluşlarının temsilcileri tarafından karşılandı.

Meclis Başkanı Şentop'a, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir  Alpaslan, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM Türkiye-Kuzey Makedonya  Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet  Kılıç, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, CHP İstanbul Milletvekili Sibel  Özdemir, MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu ile İYİ Parti Denizli Milletvekili  Yasin Öztürk eşlik ediyor.

Şentop ve heyet ziyaret kapsamında 21 Aralık Türkçe Eğitim Günü kutlamalarına katılacak, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi ile görüştü. Başbakan Zoran Zaev ve Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile görüşecek.

 

 

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