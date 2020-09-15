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15.09.2020 - 13:57 | | AA

TBMM Başkanı Şentop, Mammedova ile görüştü!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkmenistan Meclis Başkanı Gülşat Mammedova ile videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Şentop, Mammedova ile görüştü!

Görüşme talebi, parlamentolar arası ilişkileri geliştirme bağlamında Mammedova'dan geldi.

Şentop ile Mammedova, görüşmede karşılıklı olarak iki ülke meclisleri  arasındaki temasların artırılması temennisinde bulundu.

TBMM Başkanı Şentop, Mammedova'yı Türkiye'ye davet ederken Mammedova  da en kısa zamanda Şentop'u Türkmenistan'da görmek istediklerini söyledi.

Türkiye ile Türkmenistan arasındaki işbirliği alanlarının  geliştirilmesi üzerinde durulan görüşmede, Türkiye’nin Türkmenistan’daki enerji  yatırımlarından duyulan memnuniyet dile getirildi. Özellikle enerji sektöründeki  işbirliğinin geliştirilmesinin hem ikili hem de bölgesel önemine işaret edildi.

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