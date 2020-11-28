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TBMM BaÅŸkanÄ± Mustafa Åžentop, TekirdaÄŸ-Hayrabolu Yolu KandamÄ±ÅŸ Kesimi AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ TÃ¶reni'nde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, memlekete eserler kazandÄ±rmanÄ±n onurunu ve gururunu yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Â VatandaÅŸlarÄ±n hayatÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±racak eserler kazandÄ±rmaktan daha ÅŸerefli bir vazife olamayacaÄŸÄ±nÄ± belirten Åžentop, "Bu onuru, bu sevinci bize yaÅŸatan CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za, BakanÄ±mÄ±za, KarayollarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ze, mÃ¼hendis ve iÅŸÃ§ilerimize ÅŸÃ¼kranlarÄ±mÄ± arz ediyorum. Zira yol medeniyettir. 3 KasÄ±m 2002 tarihinden itibaren TÃ¼rkiye, muazzam bir medeniyet yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ baÅŸlattÄ± ve hamdolsun ki bÃ¼tÃ¼n engelleri aÅŸarak bugÃ¼nlere geldik." diye konuÅŸtu.

Â Yolun sadece mesafelerin azalmasÄ± ve eriÅŸimin kolaylaÅŸmasÄ± demek olmadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Åžentop, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

Â "Åžehirler birbirine eriÅŸiyor, ekonomik hayat canlanÄ±yor, herkes daha Ã§ok zamana kavuÅŸuyor, devletle toplum arasÄ±ndaki mesafe kalkÄ±yor ve TÃ¼rkiye'nin rekabet gÃ¼cÃ¼ yÃ¼kseliyor. Ä°ÅŸte bugÃ¼n TekirdaÄŸ'da bir kez daha bu onuru yaÅŸÄ±yoruz. Bizim iÃ§in aslolan budur. Devlet milletindir, bÃ¼tÃ¼n imkan ve kaynaklarÄ±yla millete aittir. Devletin millete, milletin de devlete eriÅŸiminin yani adalete, hukuka eriÅŸiminin Ã¶nÃ¼ndeki her taÅŸ kaldÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r, kaldÄ±rÄ±lacaktÄ±r. TÃ¼rkiye, bÃ¼tÃ¼n organize ÅŸebekelere inat, uluslararasÄ±, yurt iÃ§i ÅŸebekelere inat, bu hedeflerinden asla vazgeÃ§meyecek, vazgeÃ§irilemeyecektir. Ä°ÅŸte ÅŸu zor gÃ¼nlerde kesintiye uÄŸramayan millet aÅŸkÄ±mÄ±zÄ±n ispatÄ± ÅŸu muhteÅŸem eserlerdir. Allah'a hamdolsun, demokratik gÃ¼ven ve istikrarÄ± saÄŸlayan siyasi kadrolarÄ±mÄ±za bin teÅŸekkÃ¼r ederiz ama en Ã¶nemlisi bu baÅŸarÄ± destanÄ±nÄ± ayakta tutan aziz milletimize teÅŸekkÃ¼r ederiz."

Åžentop, 13 KasÄ±m Cuma gÃ¼nÃ¼ TekirdaÄŸ Åžehir Hastanesinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ±, 15 gÃ¼n sonra bugÃ¼n Hayrabolu TekirdaÄŸ yolunun 1. etabÄ±nÄ± aÃ§mak iÃ§in bir araya gelmenin mutluluÄŸunu yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi. "Bu hayÄ±rlÄ± iÅŸlere bizi amil kÄ±lan YÃ¼ce Allah'Ä±mÄ±za hamdolsun. HayÄ±rlÄ±, uÄŸurlu olsun. Bu eserin inÅŸasÄ± iÃ§in liderlik eden ve halka hizmeti Hakk'a hizmet olarak gÃ¶ren SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z Recep Tayyip ErdoÄŸan'a milletim adÄ±na teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Onun liderliÄŸinde Ã¼lkemiz ulaÅŸÄ±mda Ã§aÄŸ atlamaya devam ediyor." diyen Åžentop, iÅŸÃ§isinden mÃ¼hendisine, emeÄŸi geÃ§en herkese TÃ¼rk milleti adÄ±na ÅŸÃ¼kranlarÄ±nÄ± sunduÄŸunu sÃ¶yledi.

Åžentop, yolun medeniyet, medeniyetin de topyekun hayat biÃ§imi olduÄŸunu belirterek, "Medeniyet tarihimizin en parlak dÃ¶nemlerinde ecdadÄ±mÄ±zÄ±n yol inÅŸasÄ±na, kÃ¶prÃ¼lere, yolcu gÃ¼venliÄŸine ve yol hizmetlerine Ã¶zel bir Ã¶nem verdiÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼r. Ã–ncesinde SelÃ§uklu, sonrasÄ±nda OsmanlÄ±, kurmuÅŸ olduklarÄ± derbent teÅŸkilatÄ±, kervansaraylar, yolcu ve yÃ¼k taÅŸÄ±nmasÄ±na iliÅŸkin kurulan lonca teÅŸkilatlarÄ±yla Ä°pek ve Baharat Yolu ticaretini kontrol altÄ±na almÄ±ÅŸlar, bu sayede hem ekonomik hem de kÃ¼ltÃ¼rel bir geliÅŸme kaydetmiÅŸlerdir. Bunun doÄŸal bir sonucu olarak da siyasi ve askeri olarak dÃ¼nyanÄ±n en Ã¶nemli gÃ¼cÃ¼ haline gelmiÅŸlerdir." diye konuÅŸtu. DÃ¼n olduÄŸu gibi bugÃ¼n de yolun medeniyet gÃ¶stergesi olmaya devam ettiÄŸini anlatan Åžentop, bunun idrakinde olarak Ã¼lkenin dÃ¶rt bir tarafÄ±nÄ± otoyollar, duble yollar, kÃ¶prÃ¼ler, tÃ¼neller ve viyadÃ¼klerle donattÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

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Â Â "DEMOKRATÄ°K SÄ°YASÄ° Ä°STÄ°KRAR, YATIRIMLAR SAYESÄ°NDE SARSILMADAN ÃœLKEMÄ°ZÄ°N GÃœCÃœNE GÃœÃ‡ KATIYOR"

Â Sadece otoyol yapmadÄ±klarÄ±nÄ±, demir yolu, hava yolu ve deniz yolu alanlarÄ±nda da ciddi yatÄ±rÄ±mlar gerÃ§ekleÅŸtirdiklerine iÅŸaret eden Åžentop, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

Â "HÄ±zlÄ± trenden Ä°stanbul HavalimanÄ±'na kadar planlanan ve hayata geÃ§irilen tÃ¼m yatÄ±rÄ±mlar, SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n ifade ettiÄŸi gelecek vizyonu Ã§erÃ§evesinde TÃ¼rkiye'yi hedeflerine, ideallerine taÅŸÄ±yor. TÃ¼rkiye, ÅŸu kadar saldÄ±rÄ±ya raÄŸmen dimdik ayaktaysa bu sayededir. Demokratik siyasi istikrar, bu yatÄ±rÄ±mlar sayesinde sarsÄ±lmadan Ã¼lkemizin gÃ¼cÃ¼ne gÃ¼Ã§ katÄ±yor. TÃ¼rkiye'nin ekonomik bÃ¼yÃ¼mesine paralel olarak artan mal ve hizmet Ã¼retiminin dÄ±ÅŸ pazarlara arzÄ±nda ulaÅŸÄ±m konusundaki altyapÄ±nÄ±n ne kadar Ã¶nemli olduÄŸu ortadadÄ±r. Keza son dÃ¶nemde dÃ¼nyanÄ±n en Ã¶nemli turizm Ã¼lkelerinden biri haline gelen Ã¼lkemizin, turistler tarafÄ±ndan tercih edilmesinin arka planÄ±nda doÄŸal ve tarihi gÃ¼zelliklerinin yanÄ±nda ulaÅŸÄ±m alanÄ±nda katettiÄŸi ciddi mesafenin etkisi olduÄŸu, bizatihi turizm sektÃ¶rÃ¼nde faaliyet gÃ¶steren iÅŸ insanlarÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan ifade edilmektedir. Ãœlkemiz ziyaretÃ§i turist sayÄ±sÄ± baz alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda 2019 yÄ±lÄ± verilerine gÃ¶re dÃ¼nya 6'ncÄ±sÄ±dÄ±r. UmarÄ±m Kovid-19 salgÄ±nÄ± sona erdiÄŸinde yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu yatÄ±rÄ±mlar sayesinde daha Ã¼st sÄ±ralara tÄ±rmanacaÄŸÄ±z. Bundan hem Ã¼lkemiz hem de bÃ¶lge halkÄ±mÄ±z olarak sizler faydalanacaksÄ±nÄ±z."

Â Åžentop, tarihi mirastan aldÄ±klarÄ± feyz ve stratejik kalkÄ±nma hedefleri doÄŸrultusunda oluÅŸturduklarÄ± vizyonla ulaÅŸÄ±m alanÄ±ndaki yatÄ±rÄ±mlara hÄ±z kesmeden devam edeceklerini vurguladÄ±.

Â BugÃ¼n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yaptÄ±klarÄ± bu gÃ¼zergahÄ±n, halen yapÄ±mÄ± devam eden TekirdaÄŸ-Ã‡anakkale-SavaÅŸtepe Otoyolu, 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ Ã¼zerinden Ä°stanbul-Ä°zmir Otoyolu ile birleÅŸerek Kuzey ve GÃ¼ney Marmara'yÄ± BatÄ± Anadolu'ya baÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Åžentop, ÅŸu deÄŸerlendirmelerde bulundu:

Â "Kuzey Marmara Otoyolu ile Yavuz Sultan Selim KÃ¶prÃ¼sÃ¼ kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda DilovasÄ± mevkisinden Bursa ve Ä°zmir'e kesintisiz kavuÅŸuyoruz. Hakeza bu otoyollar sayesinde Avrupa ve Asya arasÄ±ndaki ulaÅŸÄ±mÄ±n bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de kolaylaÅŸacaÄŸÄ± herkesin malumudur. Bu etap baÅŸta olmak Ã¼zere Ã¼lkemizi bir insanÄ±n yaÅŸam kaynaÄŸÄ± olan kan damarlarÄ± gibi saran otoyollarÄ±mÄ±z sayesinde Trakya'mÄ±zda yer alan sanayi bÃ¶lgelerinde Ã¼retilen mal ve hizmetler, Ä°stanbul'a ve Anadolu'ya hem kesintisiz hem de hÄ±zlÄ±ca ulaÅŸacaktÄ±r. Otoyollar, Ã¼lkemizin ve bÃ¶lgemizin kalkÄ±nmasÄ±nda Ã¶nemli rol oynayacaktÄ±r. Kuzey Marmara Otoyolu'nun iki ay Ã¶nce aÃ§Ä±lan ve Ã¼lkemizin hizmetine sunulan Gebze- Ä°zmit bÃ¶lÃ¼mÃ¼yle dÃ¼nyanÄ±n en uzun 4 ÅŸeritli tÃ¼nellerine artÄ±k biz sahibiz.

Bu modern yol sayesinde seyahat sÃ¼resi kÄ±salacak, ekonomik kayÄ±plar azaltÄ±lÄ±p tasarruf saÄŸlanacak, Ã§evre ve gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ kirliliÄŸi azalacaktÄ±r."

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"UZUN ZAMANDIR HEPÄ°MÄ°Z TRAFÄ°K KAZASI HABERLERÄ°NÄ°N AZALDIÄžINI FARK EDÄ°YORUZ"

Åžentop, TekirdaÄŸ'dan Ã‡anakkale'ye uzanan turizm yollarÄ±nÄ± Ä°stanbul'a baÄŸlarken aynÄ± zamanda Ege ve Ä°Ã§ Anadolu'yu da birbirine baÄŸlayacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Marmara BÃ¶lgesi'ndeki kentleÅŸme ve sanayileÅŸmenin oluÅŸturduÄŸu trafik yoÄŸunluÄŸunu ve Ã§evre kirliliÄŸini ÅŸehir iÃ§inden uzaklaÅŸtÄ±racaklarÄ±nÄ±, ÅŸehirlerarasÄ± ve uluslararasÄ± trafik yÃ¼kÃ¼nÃ¼ de birbirinden ayrÄ±ÅŸtÄ±racaklarÄ±na dikkati Ã§eken Åžentop, "Ãœlkemiz trafik kazalarÄ±nda Ã§ok insanÄ±nÄ± kaybetti. Uzun zamandÄ±r hepimiz trafik kazasÄ± haberlerinin azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark ediyoruz. Bu acÄ±larÄ±mÄ±zÄ± en aza indirecek gÃ¼venli ve geniÅŸ yollara sahip olmanÄ±n huzurunu taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±z." dedi.

Åžentop, yolun medeniyetin yanÄ± sÄ±ra kavuÅŸma da olduÄŸunu belirtti.

Ãœlkenin dÃ¶rt bir yanÄ±nÄ± donattÄ±klarÄ± bu yollar sayesinde insanlarÄ±n sevdiklerine kavuÅŸacaklarÄ±nÄ± ama en Ã¶nemlisi "devlet baba" olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ devletin hizmetlerine daha Ã§ok kavuÅŸacaklarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen Åžentop, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"1939 Erzincan Depremi sonrasÄ±nda devletimizin uzun bir sÃ¼re depremzedelere yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rmada zorlanmasÄ±nÄ±n temel sebebi ulaÅŸÄ±m sorunudur. Bu acÄ± tecrÃ¼beler bize devlet olmanÄ±n gereÄŸinin vatandaÅŸa ulaÅŸmak olduÄŸunu gÃ¶stermiÅŸtir. GidemediÄŸimiz, ulaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yere nasÄ±l vatan diyebiliriz? 'KavuÅŸma' demiÅŸken ulaÅŸÄ±m altyapÄ±sÄ±nÄ±n sadece Ã¼lkemiz ve insanÄ±mÄ±z yÃ¶nÃ¼nden Ã¶nemli olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmesin. KardeÅŸimiz Azerbaycan'Ä±n KarabaÄŸ ve diÄŸer iÅŸgal altÄ±nda olan bÃ¶lgeleri kesin bir askeri zaferle geri almasÄ±ndan sonra Ã¼lkemizle Orta Asya'da yaÅŸayan kardeÅŸlerimizle aramÄ±zda doÄŸrudan kara yolu ve demir yolu ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ±nÄ±n da imkanÄ± doÄŸmuÅŸtur. Devletimizin banisi Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'Ã¼n NahÃ§Ä±van SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'na verdiÄŸi Ã¶nem ve sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ± aÃ§Ä±k tutmak iÃ§in gÃ¶sterdiÄŸi Ã§aba yÄ±llar sonra semeresini vermiÅŸtir.

Bu nedenle Ã¼lke olarak bir baÅŸka kavuÅŸmanÄ±n sevincini yaÅŸÄ±yoruz. Tarihi Ä°pek Yolu'nu hep birlikte canlandÄ±racak, Orta Asya'da yaÅŸayan kardeÅŸlerimizle ekonomik, kÃ¼ltÃ¼rel, siyasi ve askeri iliÅŸkilerimizi geliÅŸtireceÄŸiz. Ãœlkemizde yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ulaÅŸÄ±m yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± ve bu konudaki mÃ¼teahhitlik tecrÃ¼bemizi Orta Asya'ya taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±z."

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Â "TÃœRKÄ°YE BÃœYÃœK MÄ°LLET MECLÄ°SÄ°MÄ°ZÄ° AÃ‡TIÄžIMIZDA 18 BÄ°N KÄ°LOMETRELÄ°K YOLUMUZ VARDI"

"1920'de yani tam 100 yÄ±l Ã¶nce TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisimizi aÃ§tÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda 18 bin kilometrelik yolumuz vardÄ±. Bu yollarÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ± topraktÄ± ve iptidai haldeydi." diyen TBMM BaÅŸkanÄ± Åžentop, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

Â "1938 yÄ±lÄ±na kadar Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk, bu yollara iki katÄ±ndan fazlasÄ±nÄ± ekleyerek 40 bin kilometreye Ã§Ä±kardÄ±. Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nÄ±n zor yÄ±llarÄ±nda Ä°smet PaÅŸa'nÄ±n 12 yÄ±llÄ±k iktidarÄ± dÃ¶neminde 7 bin kilometre daha yol eklendi. 1950'lerde toplam yol uzunluÄŸumuz 47 bin kilometreydi. Adnan Menderes'in iktidarÄ±nÄ±n bittiÄŸi 1960'ta yollarÄ±mÄ±zÄ±n uzunluÄŸu yaklaÅŸÄ±k 62 bin kilometreydi. Ãœlkemiz yol hamlesini Turgut Ã–zal iktidarÄ±nda yaptÄ±. TÃ¼rkiye, 1983 yÄ±lÄ±nda otoyollarla tanÄ±ÅŸtÄ±. Ãœlkemizin nÃ¼fusu arttÄ±kÃ§a, motorlu taÅŸÄ±tlar hayatÄ±mÄ±za daha yoÄŸun bir biÃ§imde girdikÃ§e buna kalkÄ±nma hamleleri ve artan sanayi Ã¼retimini de eklersek TÃ¼rkiye'nin dinamizmi hep yeni yollarÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±na ihtiyaÃ§ duydu. 2000'li yÄ±llara geldiÄŸimizde 63 bin kilometre yol aÄŸÄ±na sahiptik. Memleketimiz yol ve ulaÅŸÄ±m aÄŸÄ±nda hak ettiÄŸi modernliÄŸi ve dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼ 2002'den sonra yaÅŸadÄ±. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde 18 yÄ±lda bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸ yol uzunluÄŸumuz toplamda 26 bin kilometreye ulaÅŸtÄ±. TÃ¼rkiye'mizde bugÃ¼n neredeyse 3 bin kiÅŸiye 1 kilometre bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸ yol dÃ¼ÅŸmektedir ki bu dÃ¼nya standartlarÄ±yla aynÄ±dÄ±r. HalkÄ±mÄ±z yollar, kÃ¶prÃ¼ler ve yeni havalimanlarÄ±yla Ã¼lkemizin bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, geliÅŸtiÄŸini yakinen gÃ¶rÃ¼yor. Aradan geÃ§en yÃ¼z yÄ±lda geliÅŸmiÅŸ bir yol ve ulaÅŸÄ±m aÄŸÄ±na sahip olmanÄ±n gururunu yaÅŸÄ±yoruz."

Åžentop, bugÃ¼n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yaptÄ±klarÄ± etabÄ±n, 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼ de iÃ§ine alan 221 kilometrelik muazzam ulaÅŸÄ±m aÄŸÄ±nÄ±n parÃ§asÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Bu Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n, 2023 yÄ±lÄ±nda Cumhuriyet'in 100. yÄ±l hediyesi olacak ÅŸekilde planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Åžentop, "Ancak CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n talimatÄ±yla yapÄ±lan yeni planlama ile 18 Mart 2022'ye yetiÅŸmesi saÄŸlanacak. Ã‡alÄ±ÅŸmalar ve gayretler sÃ¼rÃ¼yor." diye konuÅŸtu.

TÃ¶rende Ä°l MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Ä°smail Ä°pek dua etti ve kurdele kesilerek aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ gerÃ§ekleÅŸtirildi.

ArdÄ±ndan kullandÄ±ÄŸÄ± makam aracÄ±yla Åžentop ile UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Adil KaraismailoÄŸlu yolda test sÃ¼rÃ¼ÅŸÃ¼ yaptÄ±.

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