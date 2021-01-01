01.01.2021 - 23:57 | | AA
TBMM Başkanı Şentop'tan Ali Güneri için taziye mesajı
TBMM Başkanı Şentop, Ali Güneri'nin vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı
Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Kıymetli dava adamı, eski Devlet Bakanı Teoman Rıza Güneri'nin babası Ali Güneri'ye Cenabıhak'tan rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Kıymetli dava adamı, Devlet eski Bakanı Teoman Rıza Güneri’nin babası Ali Güneri'ye Cenab-ı Hak’tan rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun.— Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) January 1, 2021
Taksimetre güncelleme kuyruğu akşama kadar devam ettiİstanbul'da taksi açılış ücretine yapılan yüzde 11 oranındaki zammın ardından taksi şoförleri yeni tarifeye uygun olarak taksimetrelerini güncellemek için Yenikapı Etkinlik Alanına geldi. Sabah saatlerinden itibaren kilometrelerce uzayan araç kuyruğu, akşam saatlerinde de devam etti.