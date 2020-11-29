MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri TBMM Başkanı Şentop'tan, Prof. Dr. Koçkuzu için taziye mesajı
ABONE OL
29.11.2020 - 19:26 | | AA

TBMM Başkanı Şentop'tan, Prof. Dr. Koçkuzu için taziye mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vefat eden Prof. Dr. Ali Osman Koçkuzu için baş sağlığı mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Şentop'tan, Prof. Dr. Koçkuzu için taziye mesajı

Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli öğretim üyesi Koçkuzu'nun vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Koçkuzu'nun büyük hadis alimlerinden olduğunu vurgulayan Şentop, "Prof. Dr. Ali Osman Koçkuzu'nun vefatını üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Cenabıhak'tan rahmet, ailesine, talebelerine ve sevenlerine sabır diliyorum." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Şentoptan, Prof. Dr. Koçkuzu için taziye mesajı

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 29 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 212 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 281 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 11 oldu, son 24 saatte 4 bin 15 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 400 bin 242'ye yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor. " dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şans Topu sonuçları belli oldu - 29 Kasım Şans Topu'nda büyük ikramiye...

Şans Topu sonuçları belli oldu - 29 Kasım Şans Topu'nda büyük ikramiye...

Yasak başlıyor...Son iki gün! Yapan ceza öder

Yasak başlıyor...Son iki gün! Yapan ceza öder

Korona partisine şok baskın!

Korona partisine şok baskın!

29 Kasım korona tablosu açıklandı! Koronavirüs son durum nedir? İşte, günlük koronavirüs vaka sayısı, vefat sayısı...

29 Kasım korona tablosu açıklandı! Koronavirüs son durum nedir? İşte, günlük koronavirüs vaka sayısı, vefat sayısı...

Sıradaki Haber