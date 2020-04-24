MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri TBMM Başkanı Şentop'tan Ramazan ayı mesajı
ABONE OL
24.04.2020 - 00:35 | | AA

TBMM Başkanı Şentop'tan Ramazan ayı mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Covid-19 salgını tehdidinden sakınmak için alınan tedbirler çerçevesinde bütün vatandaşlarımıza evde kalmaları çağrısı yapılan mübarek günlerin ferdi ve içtimai planda hayatımızı daha fazla murakabe ve muhasebe etme imkanı sunacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop'tan Ramazan ayı mesajı

 

Şentop, Ramazan ayının başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Kendimizi yenileme, tazelememize ve tahkim etmemize, gönlümüzü masivadan arındırıp huzura ermemize vesile olan on bir ayın sultanına erişmenin sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Lütfu ve keremine muhtaç olduğumuz şanı yüce Allah'a daha fazla taat ve ibadet etmemize fırsat sunacağını düşündüğüm mübarek günlerin aynı zamanda ferdi ve içtimai planda manevi arınmamıza da vesile olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanı Şentop, şu görüşlerini paylaştı:

"Covid-19 salgını tehdidinden sakınmak için alınan tedbirler çerçevesinde bütün vatandaşlarımıza evde kalmaları çağrısı yapılan mübarek günlerin ferdi ve içtimai planda hayatımızı daha fazla murakabe ve muhasebe etme imkanı sunacağını düşünüyorum. Cenabıhak bizleri Ramazan'a eriştirdiği gibi sıhhat ve afiyetle bayrama da eriştirsin. Ramazan ayının hayırlı ve bereketli olmasını niyaz ediyorum."

Orhan Gencebay İstiklal Marşı'nı işçilerle birlikte okuduUsta sanatçı Orhan Gencebay, saat 21.00'de evinin penceresine çıkarak İstiklal Marşı okudu. O sırada yol çalışması yapan işçiler de çalışmayı durdurarak Gencebay ile birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Adana sahur saat kaçta bitecek? 24 Nisan Adana için sahur saati (vakti) ne zaman? 2020 Adana Ramazan imsakiyesi

Adana sahur saat kaçta bitecek? 24 Nisan Adana için sahur saati (vakti) ne zaman? 2020 Adana Ramazan imsakiyesi

Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

Türkiye'nin corona virüsle mücadelesi! Son 24 saatte neler yaşandı?

Türkiye'nin corona virüsle mücadelesi! Son 24 saatte neler yaşandı?

Sıradaki Haber