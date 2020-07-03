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03.07.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

TBMM Başkanlığı seçimi 7 Temmuz’da yapılacak

TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı oluşmadığı için toplanamadı. Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, birleşimi, TBMM Başkanı seçimi ile gündemin seçim kısmında bulunan diğer seçim işlerini yapmak için 7 Temmuz Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere kapattı.

TBMM Başkanlığı seçimi 7 Temmuz’da yapılacak

 

TBMM Başkanlığı seçimi 7 Temmuz Salı günü yapılacak. Başkan seçilene kadar, tüm turların yapılması ve bu birleşimde gündemin seçim kısmında yer alan işlerin tamamlanmasına kadar çalışmalar sürdürülecek. AK Parti TBMM Başkanlığına mevcut başkan Mustafa Şentop’u aday gösterdi. Aday göstermeyen MHP Cumhur İttifakı adayı olarak Şentop’u destekleme kararı aldı. CHP Meclis Başkanlığı için Ankara Milletvekili Haluk Koç’u, HDP de İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu’nu aday gösterdi. Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş da aday olduğunu açıkladı.

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