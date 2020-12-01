TBMM Genel Kurulu, yeter sayısı bulunamadığı için kapandı

İYİ Parti'nin "Esnafın sorunlarına" ilişkin araştırma önergesinin bugün ele alınması önerisi kabul edilmedi.

HDP'nin "Kovid-19" ile ilgili önerisinin oylaması istenen yoklamada, toplantı yeter sayısı bulunamadı. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.