MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler Siyaset Haberleri TBMM Genel Kurulu, yeter sayısı bulunamadığı için kapandı
ABONE OL
01.12.2020 - 18:28 | | AA

TBMM Genel Kurulu, yeter sayısı bulunamadığı için kapandı

TBMM Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı. Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ardından, parti gruplarının gündeme ilişkin önerileri ele alındı.

TBMM Genel Kurulu, yeter sayısı bulunamadığı için kapandı

İYİ Parti'nin "Esnafın sorunlarına" ilişkin araştırma önergesinin bugün ele alınması önerisi kabul edilmedi.

HDP'nin "Kovid-19" ile ilgili önerisinin oylaması istenen yoklamada, toplantı yeter sayısı bulunamadı. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

 

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 1 Aralık 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 312 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 110 kişinin testi pozitif çıktı, 190 kişi hayatını kaybetti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

KPSS DHBT iptal mi oldu? 2020 KPSS DHBT sınavı ne zaman?

KPSS DHBT iptal mi oldu? 2020 KPSS DHBT sınavı ne zaman?

Elektrikte indirim fırsatı! Son tarih...

Elektrikte indirim fırsatı! Son tarih...

Kar, Balkanlar'dan yurda giriş yaptı

Kar, Balkanlar'dan yurda giriş yaptı

Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, kaçta bitiyor? Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması saatleri...

Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, kaçta bitiyor? Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması saatleri...

Sıradaki Haber