TBMM heyeti Ata’nın huzurunda

TBMM Genel Kurulu’nda 7 Temmuz’da yapılan seçimle yeniden başkan seçilen Şentop, TBMM Başkanvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç, Celal Adan, Haydar Akar, Nimetullah Erdoğmuş ve diğer Başkanlık Divanı üyeleriyle Atatürk’ün mozolesine çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu. Şentop, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’nde Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Şentop, deftere özetle şunları yazdı: “Gazi Meclisimizin ilk Reisi, Cumhuriyetimizin banisi, milli iradeden aldığımız yetki ve güç ile çerçevesi anayasada çizilen yasama faaliyetlerimizi etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirmek için büyük bir feragat ve gayretle çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Başkanlık Divanı ikinci devre üyeleri olarak, bu uğurda büyük bir inanç ve samimiyetle görevimizi yapacağız. Ruhunuz şad olsun.”