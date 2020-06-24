MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri TBMM'de çay ocakları kapatıldı
ABONE OL
24.06.2020 - 16:18 | | DHA

TBMM'de çay ocakları kapatıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan çay ocakları, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı.

TBMM'de çay ocakları kapatıldı

TBMM'de dün 6 personele Covid-19 tanısı konulduğunun bildirilmesi ardından, bugün 2 personelde daha virüs tespit edildiği belirtildi. Böylece salgının başından bu yana Meclis'te koronavirüs tanısı konulan personel sayısı 19'a yükselmiş oldu. Bunun üzerine Meclis'te yeni önlemler alınmaya başlandı. Bu kapsamda TBMM'de ana bina, halkla ilişkiler binası, grup başkanlıklarının olduğu katlar ve kulislerde tüm çay ocakları kapatıldı. Geçen hafta Meclis basın koridorundaki çay ocağında çalışan garsona Kovid-19 tanısı konulmuş ve Meclis'te bulunan basın mensuplarının TBMM Hastanesinde test yaptırabileceği belirtilmişti.

Bakan Varank paylaştı! SARB-83 testleri geçti...Son dakika haberine göre Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "SARB-83, ilklere imza atarak testi geçti" notunu düştü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İBB önünde İSPARK’tan atılanlardan eylem

İBB önünde İSPARK’tan atılanlardan eylem

Emeklilik için üç kritik tarih! Değişti, 43 yaşında...

Emeklilik için üç kritik tarih! Değişti, 43 yaşında...

Market sırasında büyük şok! Bebeğin yüzüne kasten öksürdü

Market sırasında büyük şok! Bebeğin yüzüne kasten öksürdü

Son dakika! Vali açıkladı... Vaka sayısı 10 günde vaka sayısı 3 kat arttı

Son dakika! Vali açıkladı... Vaka sayısı 10 günde vaka sayısı 3 kat arttı

Sıradaki Haber