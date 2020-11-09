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09.11.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

TBMM’de gözler torba teklifte

Meclis Genel Kurul, yarın toplanarak İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi üzerindeki müzakerelerini sürdürecek. Geçen haftaki görüşmelerde teklifin ilk 20 maddesi kabul edilmişti.

TBMM’de gözler torba teklifte

Teklifle, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları ile Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılacak. Çiftçilerin Tarım Kredi kooperatiflerine olan borçları ile orman köylülerinin kullandığı krediler de yapılandırılabilecek. Varlık Barışı’na da imkan tanıyan teklifin bazı maddelerine ise işçi örgütleri kıdem tazminatı kaybı yaratacağı gerekçesiyle itiraz ediyor. Teklifte gündeme getirilen itirazlar dikkate alınarak değişiklik yapılıp yapılmayacağı belli olacak. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ise bu hafta Adalet Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların bütçeleri ele alınacak.

 

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